Sexta, 20 de Fevereiro de 2026
19°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Pé-de-Meia Licenciaturas: cadastro e inscrições começam nesta sexta

MEC concede até 12 mil bolsas mensais a estudantes selecionados

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
20/02/2026 às 12h13
Pé-de-Meia Licenciaturas: cadastro e inscrições começam nesta sexta
© Fernando Frazão/Agência Brasil

Os estudantes que ingressam em um curso de licenciatura na modalidade presencial em 2026 e estejam regularmente matriculados podem, a partir desta sexta-feira (20) cadastrar seu currículo e se inscrever para participar do Pé-de-Meia Licenciaturas 2026. O prazo termina em 20 de março.

O Pé-de-Meia Licenciaturas foi criado para incentivar o ingresso, a permanência, formação de novos professores, com a conclusão dos cursos de licenciatura .

Para esta edição, o Ministério da Educação (MEC) concederá até 12 mil bolsas de formação para a docência a estudantes de cursos de licenciatura presenciais selecionados a partir da pré-inscrição.

O valor mensal do benefício é de R$ 1.050, limitado a 48 parcelas até o fim da licenciatura .

Como fazer cadastro

Os estudantes que cumprirem os requisitos do programa devem acessar a Plataforma Freire , da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) , com login da plataforma Gov.br para cadastrar ou atualizar o currículo.

Em seguida, é necessário preencher o termo de concordância e fazer a pré-inscrição no programa.

Por fim, os elegíveis devem informar a matrícula na instituição de ensino pública ou privada em que foram aprovados.

Caso não tenham feito a matrícula ainda, o Cadastro de Pessoa Física (CPF) pode ser usado até que se cumpra esta etapa.

Os candidatos que não conseguirem completar o cadastro podem participar das chamadas seguintes, que ocorrem todos os meses até dezembro de 2026 .

>>>> Confira o passo a passo de como se pré-inscrever no Programa Pé-de-Meia Licenciaturas

Resultado

De acordo com o edital de seleção , que traz as regras do Pé-de-Meia Licenciaturas 2026, o cadastro do estudante de ensino superior não assegura a concessão da bolsa.

Terão prioridade no preenchimento das vagas do Pé-de-Meia Licenciaturas 2026 aqueles candidatos que ingressaram em cursos de licenciatura oferecidos por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) por instituições públicas de ensino superior do país.

A confirmação somente será realizada após a publicação do resultado final, o que deverá ocorrer até o dia 20 de cada mês, a partir de março de 2026.

Bolsas

O apoio financeiro de R$ 1.050 mensais será pago pela Capes diretamente aos estudantes selecionados por meio de conta da Caixa Econômica Federal.

Do valor total, R$ 700 mensais podem ser sacados imediatamente pelos beneficiários. Os outros R$ 350 do incentivo docência mensal serão destinados a uma poupança e acumulados durante o período regular do curso.

O saque está condicionado ao ingresso do bolsista como professor em uma rede pública de ensino, em até cinco anos após a formatura na licenciatura.

O pagamento das bolsas será realizado até o quinto dia útil do mês seguinte ao cadastramento do bolsista pela instituição de ensino no sistema da Capes.

Quem pode se candidatar

O Pé-de-Meia Licenciaturas tem o objetivo de atrair estudantes que obtiveram alto desempenho no Exame Nacional do Ensino (Enem).

Para se candidatar à seleção, os estudantes devem ter:

  • obtido nota igual ou superior a 650 pontos no Enem. A nota correspondente à média simples das notas obtidas nas quatro áreas de conhecimento e na redação do exame;
  • ingressado e esteja regularmente matriculado em curso de licenciatura na modalidade presencial por meio de um dos programas federais, o SiSu; o Programa Universidade para Todos (Prouni); ou o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), nessa ordem de prioridade.
  • cadastrado seu currículo na Plataforma Freire da Capes.

Para manutenção da bolsa e acesso à poupança, o estudante selecionado deve:

  • cursar a quantidade de créditos obrigatórios de cada período.
  • a cada semestre, obter aprovação nas matérias matriculadas;
  • após a conclusão da licenciatura, ingressar em uma rede pública de ensino em até cinco anos.

Pé-de-Meia Licenciaturas

O Pé-de-Meia Licenciaturas é parte do programa Mais Professores para o Brasil, lançado em janeiro de 2025.

O Mais Professores para o Brasil envolve ações integradas para promover a formação, a valorização e a qualificação de ingresso de professores no ensino público, por meio de recursos e oportunidades de desenvolvimento profissional contínuo.

Saiba mais no site do programa .

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Visita do governador à instituição de ensino leopoldense encerra ciclo que marca recomeço das atividades estudantis no Estado -Foto: Vitor Rosa/Secom
Educação Há 1 hora

Governador Eduardo Leite conclui agenda de abertura do ano letivo com visita à escola em São Leopoldo

O governador Eduardo Leite, acompanhado da secretária de Obras Públicas, Izabel Matte, e da secretária da Educação, Raquel Teixeira, encerrou nesta...

 -
Educação Há 2 horas

Governo Leite repassa R$ 18 milhões em bolsas do Programa Todo Jovem na Escola a estudantes nesta sexta-feira (20)

O governo Leite, por meio da Secretaria da Educação, efetuou, nesta sexta-feira (20/2), o pagamento das bolsas do Programa Todo Jovem na Escola , r...

 Ciclo de visitas do governador para abertura do novo ano letivo chega em São Leopoldo -Foto: Luis André/Secom
Educação Há 6 horas

Eduardo Leite abre ano letivo na Escola Augusto Meyer, em São Leopoldo, nesta sexta-feira (20)

O governador Eduardo Leite finalizará, na manhã desta sexta-feira (20/2), as agendas de abertura do ano letivo de 2026. Ele participará de cerimôni...

 Ciclo de visitas do governador para abertura do novo ano letivo chega em São Leopoldo -Foto: Luis André/Secom
Educação Há 7 horas

Eduardo Leite abrirá ano letivo na Escola Augusto Meyer, em São Leopoldo, nesta sexta-feira (20)

O governador Eduardo Leite finalizará, na manhã desta sexta-feira (20/2), as agendas de abertura do ano letivo de 2026. Ele participará de cerimôni...
Educação Há 19 horas

MEC divulga calendário de pagamento do Pé-de-Meia 2026

Pagamentos começam no dia 26 de fevereiro

Tenente Portela, RS
28°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 31°
29° Sensação
1.72 km/h Vento
58% Umidade
100% (3.01mm) Chance chuva
06h22 Nascer do sol
19h15 Pôr do sol
Sábado
34° 17°
Domingo
29° 19°
Segunda
30° 18°
Terça
29° 19°
Quarta
30° 19°
Últimas notícias
Rodovía Trágica Há 16 minutos

Motorista perde a vida após caminhão sair da pista e capotar na BR-386 em Frederico Westphalen
Câmara Há 34 minutos

Projeto garante acesso a banheiros de prédios públicos e do comércio a trabalhadores que atuam ao ar livre
Geral Há 34 minutos

CNU 2025: divulgadas listas de classificação de aprovados
Entretenimento Há 50 minutos

Lojas Avenida inicia 2026 presente em 18 estados, além do Distrito Federal
Geral Há 50 minutos

Polícia combate aliciamento e assédio sexual de crianças em Niterói

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,19 -0,45%
Euro
R$ 6,11 -0,41%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 371,408,28 +0,82%
Ibovespa
188,630,05 pts 0.05%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias