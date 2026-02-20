Sexta, 20 de Fevereiro de 2026
19°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo Leite repassa R$ 18 milhões em bolsas do Programa Todo Jovem na Escola a estudantes nesta sexta-feira (20)

O governo Leite, por meio da Secretaria da Educação, efetuou, nesta sexta-feira (20/2), o pagamento das bolsas do Programa Todo Jovem na Escola , r...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
20/02/2026 às 12h12
Governo Leite repassa R$ 18 milhões em bolsas do Programa Todo Jovem na Escola a estudantes nesta sexta-feira (20)
-

O governo Leite, por meio da Secretaria da Educação, efetuou, nesta sexta-feira (20/2), o pagamento das bolsas do Programa Todo Jovem na Escola , referentes ao auxílio material escolar. Ao todo, foram pagas 119.031 bolsas, beneficiando 118.076 estudantes da Rede Estadual, com um investimento total de R$18.058.248,83.

Os repasses contemplam diferentes modalidades do programa, que tem como objetivo estimular a permanência dos jovens no Ensino Médio e reduzir a evasão escolar, garantindo melhores condições para que mantenham a frequência e avancem com os estudos com regularidade.

Itens essenciais para o ano letivo

Neste mês, o auxílio material escolar foi a modalidade com maior número de contemplados, somando 99.457 bolsas pagas. O benefício contribui para que os estudantes possam adquirir itens essenciais para o ano letivo, fortalecendo o processo de aprendizagem desde o início das aulas.

Outro destaque foi o prêmio engajamento, com 15.293 bolsas concedidas. O incentivo reconhece a participação e o comprometimento dos estudantes com as provas do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Rio Grande do Sul (Saers) e do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

Também foram realizados pagamentos das bolsas regular mensal (3.502), poupança integral (759) e integral mensal (20), referentes a benefícios retroativos, ampliando o alcance do programa e garantindo apoio financeiro a estudantes em diferentes situações.

O Todo Jovem na Escola integra a política estadual de valorização da trajetória escolar, atuando como ferramenta estratégica para assegurar que os jovens permaneçam na escola e concluam o Ensino Médio, com mais oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento.

Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o propósito do governo é com o futuro do estudante, do professor e da sociedade.

Texto: Ascom Seduc
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Visita do governador à instituição de ensino leopoldense encerra ciclo que marca recomeço das atividades estudantis no Estado -Foto: Vitor Rosa/Secom
Educação Há 1 hora

Governador Eduardo Leite conclui agenda de abertura do ano letivo com visita à escola em São Leopoldo

O governador Eduardo Leite, acompanhado da secretária de Obras Públicas, Izabel Matte, e da secretária da Educação, Raquel Teixeira, encerrou nesta...

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Educação Há 2 horas

Pé-de-Meia Licenciaturas: cadastro e inscrições começam nesta sexta

MEC concede até 12 mil bolsas mensais a estudantes selecionados

 Ciclo de visitas do governador para abertura do novo ano letivo chega em São Leopoldo -Foto: Luis André/Secom
Educação Há 6 horas

Eduardo Leite abre ano letivo na Escola Augusto Meyer, em São Leopoldo, nesta sexta-feira (20)

O governador Eduardo Leite finalizará, na manhã desta sexta-feira (20/2), as agendas de abertura do ano letivo de 2026. Ele participará de cerimôni...

 Ciclo de visitas do governador para abertura do novo ano letivo chega em São Leopoldo -Foto: Luis André/Secom
Educação Há 7 horas

Eduardo Leite abrirá ano letivo na Escola Augusto Meyer, em São Leopoldo, nesta sexta-feira (20)

O governador Eduardo Leite finalizará, na manhã desta sexta-feira (20/2), as agendas de abertura do ano letivo de 2026. Ele participará de cerimôni...
Educação Há 19 horas

MEC divulga calendário de pagamento do Pé-de-Meia 2026

Pagamentos começam no dia 26 de fevereiro

Tenente Portela, RS
28°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 31°
29° Sensação
1.72 km/h Vento
58% Umidade
100% (3.01mm) Chance chuva
06h22 Nascer do sol
19h15 Pôr do sol
Sábado
34° 17°
Domingo
29° 19°
Segunda
30° 18°
Terça
29° 19°
Quarta
30° 19°
Últimas notícias
Rodovía Trágica Há 16 minutos

Motorista perde a vida após caminhão sair da pista e capotar na BR-386 em Frederico Westphalen
Câmara Há 34 minutos

Projeto garante acesso a banheiros de prédios públicos e do comércio a trabalhadores que atuam ao ar livre
Geral Há 34 minutos

CNU 2025: divulgadas listas de classificação de aprovados
Entretenimento Há 50 minutos

Lojas Avenida inicia 2026 presente em 18 estados, além do Distrito Federal
Geral Há 50 minutos

Polícia combate aliciamento e assédio sexual de crianças em Niterói

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,19 -0,45%
Euro
R$ 6,11 -0,41%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 371,408,28 +0,82%
Ibovespa
188,630,05 pts 0.05%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias