Governo Leite repassa R$ 18 milhões em bolsas do Programa Todo Jovem na Escola a estudantes nesta sexta-feira (20)

O governo Leite, por meio da Secretaria da Educação, efetuou, nesta sexta-feira (20/2), o pagamento das bolsas do Programa Todo Jovem na Escola , referentes ao auxílio material escolar. Ao todo, foram pagas 119.031 bolsas, beneficiando 118.076 estudantes da Rede Estadual, com um investimento total de R$18.058.248,83.

Os repasses contemplam diferentes modalidades do programa, que tem como objetivo estimular a permanência dos jovens no Ensino Médio e reduzir a evasão escolar, garantindo melhores condições para que mantenham a frequência e avancem com os estudos com regularidade.

Itens essenciais para o ano letivo

Neste mês, o auxílio material escolar foi a modalidade com maior número de contemplados, somando 99.457 bolsas pagas. O benefício contribui para que os estudantes possam adquirir itens essenciais para o ano letivo, fortalecendo o processo de aprendizagem desde o início das aulas.

Outro destaque foi o prêmio engajamento, com 15.293 bolsas concedidas. O incentivo reconhece a participação e o comprometimento dos estudantes com as provas do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Rio Grande do Sul (Saers) e do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

Também foram realizados pagamentos das bolsas regular mensal (3.502), poupança integral (759) e integral mensal (20), referentes a benefícios retroativos, ampliando o alcance do programa e garantindo apoio financeiro a estudantes em diferentes situações.

O Todo Jovem na Escola integra a política estadual de valorização da trajetória escolar, atuando como ferramenta estratégica para assegurar que os jovens permaneçam na escola e concluam o Ensino Médio, com mais oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento.

Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o propósito do governo é com o futuro do estudante, do professor e da sociedade.