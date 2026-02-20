Sexta, 20 de Fevereiro de 2026
Atualização: Temporal provoca apagão e falta de água em Palmeira das Missões

Município registra os maiores prejuízos após fortes ventos e chuva na Região Norte e Noroeste do RS.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Ramon Mendes – Jornalismo RP
20/02/2026 às 08h48
(Foto: Ramon Mendes / Rádio Palmeira)

Palmeira das Missões é o município mais afetado pelo forte temporal que atingiu as regiões Norte e Noroeste do Estado nesta quinta-feira (19). A área urbana chegou a ficar totalmente sem energia elétrica e abastecimento de água, conforme balanço preliminar divulgado pela Defesa Civil Estadual no início da noite.

Equipes da Defesa Civil Estadual chegaram ao município por volta das 21h30min para reforçar o atendimento às ocorrências e auxiliar no levantamento dos danos.

Durante a noite, o fornecimento de energia foi restabelecido em vários bairros, com equipes da RGE atuando nos reparos. Apesar do avanço, ainda há desabastecimento nos bairros Vista Alegre, Seis de Maio e Centro, em razão dos estragos provocados pela tempestade.

Saúde mobiliza forças-tarefa

A principal preocupação das autoridades foi a manutenção dos atendimentos de saúde. A energia foi restabelecida no Hospital de Caridade de Palmeira das Missões (HCPM) por volta das 20h30min. Mesmo assim, equipes seguem abastecendo o gerador a diesel como medida preventiva.

A Prefeitura deslocou equipes com diesel próprio para garantir o funcionamento contínuo do equipamento. Entidades como o GAT também ofereceram combustível para auxiliar na operação.

Destelhamentos e danos estruturais

O impacto do temporal é expressivo nas residências. O Corpo de Bombeiros informou que, até as 20h30min, mais de 300 famílias haviam solicitado lonas, indicando elevado número de destelhamentos e danos em coberturas.

Na rede de ensino, o Colégio Estadual Três Mártires teve parte do telhado arrancado pela força do vento, comprometendo a estrutura.

Também houve o lançamento do telhado de uma casa noturna sobre a Avenida Independência, atingindo dois veículos e danificando postes. A cobertura de um ginásio de esportes foi arremessada sobre a Rua Moisés da Silva Martins, provocando danos à fiação elétrica.

Estragos de grande monta são contabilizados principalmente nas regiões sul e leste do município. Apesar da gravidade dos danos materiais, não houve registro de feridos.

Monitoramento estadual

O Governo do Estado monitora a situação por meio dos coordenadores regionais da Defesa Civil, que realizam o levantamento detalhado das perdas em outros sete municípios atingidos. Ainda não há número consolidado de desalojados ou feridos.

Nota da Prefeitura

Em nota à imprensa, a Prefeitura de Palmeira das Missões informou que as equipes seguem mobilizadas para prestar apoio à população em decorrência das instabilidades registradas no município. A Defesa Civil Municipal realiza o levantamento dos estragos e a apuração do número de pessoas atingidas, com divulgação dos dados oficiais após o fechamento das informações.

Em caso de necessidade de lonas ou outros materiais, a orientação é que a população procure atendimento presencial na Brigada Militar ou no Corpo de Bombeiros, já que os telefones estão temporariamente indisponíveis. A Administração Municipal manterá a imprensa informada sobre novas atualizações.

Equipes seguem mobilizadas para desobstrução de vias e atendimento de ocorrências, enquanto a recomendação é para que a população permaneça em locais seguros e evite áreas com risco de queda de fiação elétrica.

 

