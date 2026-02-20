Eduardo Leite abre ano letivo na Escola Augusto Meyer, em São Leopoldo, nesta sexta-feira (20)

Sexta, 20 de Fevereiro de 2026
Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
20/02/2026 às 07h56
Ciclo de visitas do governador para abertura do novo ano letivo chega em São Leopoldo -Foto: Luis André/Secom

O governador Eduardo Leite finalizará, na manhã desta sexta-feira (20/2), as agendas de abertura do ano letivo de 2026. Ele participará de cerimônia na Escola Estadual de Ensino Fundamental Professor Augusto Meyer, em São Leopoldo, acompanhado das secretárias da Educação, Raquel Teixeira, e de Obras Públicas, Izabel Matte.

Com 170 alunos, a instituição de ensino passou por uma recuperação geral, concluída em novembro de 2025. A obra foi realizada via Contratação Simplificada, modelo que confere maior agilidade às manutenções em prédios públicos.

Entre as benfeitorias na escola Professor Augusto Meyer, está a reforma da quadra de esportes -Foto: Luis André/Secom
Foram investidos R$ 2,5 milhões, garantindo nova pintura; restauração das paredes; reconstrução de parte do muro externo e do piso da quadra esportiva; substituição de pisos, portas, luminárias, vasos sanitários e lavatórios; manutenção da cobertura, de esquadrias e de instalações elétricas e hidrossanitárias, e instalação de novas janelas.

Sala de aula após reforma na Escola Estadual de Ensino Fundamental Professor Augusto Meyer, em São Leopoldo
A revitalização da Escola Augusto Meyer integra um esforço mais amplo do governo estadual. Desde 2023, no início da atual gestão, foram aplicados, em todo o Estado, R$ 621,3 milhões em 836 obras em 634 escolas, entre intervenções que estão finalizadas e outras que continuam em andamento.

Visitas marcam começo das aulas

Nos últimos dois dias, o governador percorreu três escolas para eventos de volta às aulas, nos quais, acompanhado por autoridades de Estado, destacou as benfeitorias realizadas nas instituições de ensino e apresentou mensagem sobre o compromisso do governo com o momento e o futuro da educação.

O roteiro começou na quarta-feira (18/2), incluindo o Instituto Estadual de Educação Assis Brasil, em Pelotas, e a Escola Estadual de Ensino Médio José Mânica, em Santa Cruz do Sul. Na quinta-feira (19/2), foi a vez do Instituto Estadual de Educação Cristóvão de Mendoza, em Caxias do Sul.

EEEF Prof. Augusto Meyer, em São Leopoldo

  • Investimento: R$ 2,5 milhões
  • Obra: recuperação geral, com manutenção da alvenaria, da cobertura, das instalações elétricas e hidrossanitárias, dos pisos, das paredes, dos forros e das pinturas e reconstrução do muro e calçada
  • Conclusão: novembro de 2025
Texto e edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
