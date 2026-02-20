Eduardo Leite abre ano letivo na Escola Augusto Meyer, em São Leopoldo, nesta sexta-feira (20)

Ciclo de visitas do governador para abertura do novo ano letivo chega em São Leopoldo -Foto: Luis André/Secom

O governador Eduardo Leite finalizará, na manhã desta sexta-feira (20/2), as agendas de abertura do ano letivo de 2026. Ele participará de cerimônia na Escola Estadual de Ensino Fundamental Professor Augusto Meyer, em São Leopoldo, acompanhado das secretárias da Educação, Raquel Teixeira, e de Obras Públicas, Izabel Matte.

Com 170 alunos, a instituição de ensino passou por uma recuperação geral, concluída em novembro de 2025. A obra foi realizada via Contratação Simplificada, modelo que confere maior agilidade às manutenções em prédios públicos.

Entre as benfeitorias na escola Professor Augusto Meyer, está a reforma da quadra de esportes -Foto: Luis André/Secom

Foram investidos R$ 2,5 milhões, garantindo nova pintura; restauração das paredes; reconstrução de parte do muro externo e do piso da quadra esportiva; substituição de pisos, portas, luminárias, vasos sanitários e lavatórios; manutenção da cobertura, de esquadrias e de instalações elétricas e hidrossanitárias, e instalação de novas janelas.