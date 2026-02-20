Eduardo Leite abrirá ano letivo na Escola Augusto Meyer, em São Leopoldo, nesta sexta-feira (20)

O governador Eduardo Leite finalizará, na manhã desta sexta-feira (20/2), as agendas de abertura do ano letivo de 2026. Ele participará de cerimônia na Escola Estadual de Ensino Fundamental Professor Augusto Meyer, em São Leopoldo, acompanhado das secretárias da Educação, Raquel Teixeira, e de Obras Públicas, Izabel Matte.
Com 170 alunos, a instituição de ensino passou por uma recuperação geral, concluída em novembro de 2025. A obra foi realizada via Contratação Simplificada, modelo que confere maior agilidade às manutenções em prédios públicos.
Foram investidos R$ 2,5 milhões, garantindo nova pintura; restauração das paredes; reconstrução de parte do muro externo e do piso da quadra esportiva; substituição de pisos, portas, luminárias, vasos sanitários e lavatórios; manutenção da cobertura, de esquadrias e de instalações elétricas e hidrossanitárias, e instalação de novas janelas.
A revitalização da Escola Augusto Meyer integra um esforço mais amplo do governo estadual. Desde 2023, no início da atual gestão, foram aplicados, em todo o Estado, R$ 621,3 milhões em 836 obras em 634 escolas, entre intervenções que estão finalizadas e outras que continuam em andamento.
Visitas marcam começo das aulas
Nos últimos dois dias, o governador percorreu três escolas para eventos de volta às aulas, nos quais, acompanhado por autoridades de Estado, destacou as benfeitorias realizadas nas instituições de ensino e apresentou mensagem sobre o compromisso do governo com o momento e o futuro da educação.
O roteiro começou na quarta-feira (18/2), incluindo o Instituto Estadual de Educação Assis Brasil, em Pelotas, e a Escola Estadual de Ensino Médio José Mânica, em Santa Cruz do Sul. Na quinta-feira (19/2), foi a vez do Instituto Estadual de Educação Cristóvão de Mendoza, em Caxias do Sul.
Texto e edição: Secom