Sexta, 20 de Fevereiro de 2026
19°C 31°C
Tenente Portela, RS
Chuva com ventos fortes provoca queda de árvores e bloqueios em rodovias do Noroeste

Ocorrências foram registradas em trechos da RS-342 e RS-522, além de pontos do perímetro urbano.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Rádio Progresso de Ijuí
19/02/2026 às 22h37 Atualizada em 19/02/2026 às 22h50
(Foto: Reprodução / Observador Regional)

A chuva que caiu na região Noroeste no final da tarde desta quinta-feira (19), veio acompanhada de ventos fortes e quedas de árvores.

Na RS-342, próximo a comunidade de Alto da União, há uma árvore caída na pista que exige atenção aos motoristas. No trecho que liga Ijuí à Cruz Alta, diversas árvores estão caídas sobre a pista.

Na RS-522, trecho que liga Ijuí a Augusto Pestana, próximo à SABEVE, há outra árvore caída sobre a pista.

No perímetro urbano, há também uma árvore caída sobre a pista próximo ao trevo que dá acesso ao bairro Modelo. Na rua Venâncio Aires, em frente à corporação do Corpo de Bombeiros, uma árvore caiu sobre a calçada. Na frente da Câmara de Vereadores, o toldo do prédio foi arrancado com a força dos ventos.

Na rua Jorge Leopoldo Weber, a cobertura de um ginásio caiu com a ventania. Até o momento não há informações sobre feridos.

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 31°
22° Sensação
0.15 km/h Vento
72% Umidade
100% (3.01mm) Chance chuva
06h22 Nascer do sol
19h15 Pôr do sol
Sábado
34° 17°
Domingo
29° 19°
Segunda
30° 18°
Terça
29° 19°
Quarta
30° 19°
