Chuva com ventos fortes provoca queda de árvores e bloqueios em rodovias do Noroeste

A chuva que caiu na região Noroeste no final da tarde desta quinta-feira (19), veio acompanhada de ventos fortes e quedas de árvores.

Na RS-342, próximo a comunidade de Alto da União, há uma árvore caída na pista que exige atenção aos motoristas. No trecho que liga Ijuí à Cruz Alta, diversas árvores estão caídas sobre a pista.

Na RS-522, trecho que liga Ijuí a Augusto Pestana, próximo à SABEVE, há outra árvore caída sobre a pista.

No perímetro urbano, há também uma árvore caída sobre a pista próximo ao trevo que dá acesso ao bairro Modelo. Na rua Venâncio Aires, em frente à corporação do Corpo de Bombeiros, uma árvore caiu sobre a calçada. Na frente da Câmara de Vereadores, o toldo do prédio foi arrancado com a força dos ventos.

Na rua Jorge Leopoldo Weber, a cobertura de um ginásio caiu com a ventania. Até o momento não há informações sobre feridos.

