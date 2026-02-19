Quinta, 19 de Fevereiro de 2026
20°C 37°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

MEC divulga pré-seleção do Fies no primeiro semestre

Candidatos têm até dia 24 para completar cadastro no site

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
19/02/2026 às 17h03
MEC divulga pré-seleção do Fies no primeiro semestre
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Ministério da Educação (MEC) divulgou no início da tarde desta quinta-feira (19) o resultado da chamada única do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) referente ao processo seletivo do primeiro semestre de 2026 .

Os candidatos podem consultar seu resultado individual no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior na aba do Fies.

O programa federal, gerido pelo MEC, concede financiamento a estudantes de baixa renda em cursos de graduação , nas instituições privadas de ensino superior privadas.

Próximas etapas

A partir de sexta-feira (20), os estudantes pré-selecionados devem acessar o site do FiesSeleção , com a senha da plataforma Gov.br para completar o cadastro. O prazo termina às 23 horas e 59 minutos de 24 de fevereiro, no horário de Brasília.

No período da complementação da inscrição, o pré-selecionado à vaga do Fies Social poderá solicitar a contratação de financiamento integral , com a cobertura de até 100% dos encargos educacionais cobrados pela faculdade privada.

Após o período de complementação online das informações da inscrição, os estudantes devem comprovar os dados declarados , de forma física ou digital, em até cinco dias úteis, diretamente na Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição de ensino em que foram pré-selecionados.

Inscrições realizadas

O Fies ofertou neste primeiro semestre de 2026 67.301 vagas em 1.421 universidades, faculdades e centros universitários, para 19.834 cursos e turnos. Em 2026, são ofertadas 112.168 vagas do Fies.

Cada candidato conseguiu se inscrever em até três opções de curso superior, neste processo de seleção. Ao todo, o Ministério da Educação registrou 210.108 pessoas interessadas que fizeram 528.175 inscrições.

Para o Fies Social, o total de inscritos nas vagas ofertadas foi de 52.930 candidatos.

As demais vagas e aquelas eventualmente não ocupadas nesta edição serão ofertadas na edição do segundo semestre.

Lista de espera

De acordo com edital que determina as regras do Fies 2026, os estudantes que não forem pré-selecionados na chamada única estarão automaticamente na lista de espera para preenchimento das vagas não ocupadas, observada a ordem de classificação.

Quem estiver na lista de espera do Fies deverá acompanhar o resultado de eventual pré-seleção no site do FiesSeleção .

A nova convocação, a da lista de espera, ocorrerá de 26 de fevereiro a 10 de abril.

Reserva de vagas

O programa reserva de 50% das vagas para o Fies Social . A modalidade beneficia estudantes com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa (R$ 810,50, em 2026) e com inscrição ativa no Cadastro Único de Programas Sociais do governo federal (CadÚnico).

Também é possível solicitar a contratação do financiamento de até 100% dos encargos educacionais cobrados pela faculdade privada.

O programa ainda oferece reserva de vagas a candidatos autodeclarados negros (pretos e pardos), indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência (PCD) .

Fies

Anualmente, o Fies tem dois processos seletivos regulares, um por semestre letivo. E também processos seletivos para vagas remanescentes, que ocorrem após os processos regulares, com o objetivo de preencher vagas eventualmente não ocupadas.

Outras informações podem ser acessadas no site do MEC .

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Educação Há 56 minutos

Hackers do Bem abre 25 mil vagas para formação em cibersegurança

Não há pré-requisitos para participar da formação gratuita

 Foto: Divulgação/SEDUC / RS
Educação Há 2 horas

Rede estadual retoma aulas com expectativa pela entrega de uniformes

A meta é contemplar aproximadamente 100 mil estudantes ingressantes até o próximo mês. Cada conjunto conta com 10 peças, entre camisetas, calças, bermuda, moletom e jaqueta.

 Foto: Reprodução / COMUNG
Jornalismo Há 2 horas

Após 31 anos, curso de Jornalismo da Unijuí é suspenso por baixa procura

A suspensão, conforme a instituição, não significa o encerramento definitivo da graduação.

 Maratona de volta às aulas liderada pelo governador Eduardo Leite cumpriu sua agenda de encerramento na Serra -Foto: Vitor Rosa/Secom
Educação Há 3 horas

Governador realiza ato de abertura do ano letivo e destaca investimento histórico no IEE Cristóvão de Mendonza, em Caxias do Sul

O governador Eduardo Leite, acompanhado do vice-governador, Gabriel Souza, e das secretárias de Obras Públicas, Izabel Matte, e da Educação, Raquel...

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Educação Há 5 horas

Fies 2026: pré-seleção da chamada única será divulgada nesta quinta

Consulta deve ser feita no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior

Tenente Portela, RS
36°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 37°
37° Sensação
3.72 km/h Vento
32% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h21 Nascer do sol
19h16 Pôr do sol
Sexta
33° 19°
Sábado
35° 18°
Domingo
23° 19°
Segunda
25° 18°
Terça
29° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 1 minuto

Sindusfarma inaugura estúdios audiovisuais modernos
Economia Há 1 minuto

Azul fecha acordo de US$ 200 milhões com American e United Airlines
Senado Federal Há 1 minuto

Comissão vota requerimentos sobre violência econômica e Lei do Feminicídio
Tecnologia Há 26 minutos

Corpora cria biblioteca com mais de 30 instrumentos de psicologia em um só lugar
Sistema prisional Há 27 minutos

De forma inédita, unidade prisional gaúcha monta mais de 100 motocicletas elétricas em programa que beneficia apenados

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,22 -0,35%
Euro
R$ 6,15 -0,42%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 370,676,81 +1,01%
Ibovespa
187,930,58 pts 1.03%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias