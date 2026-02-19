Quinta, 19 de Fevereiro de 2026
Rede estadual retoma aulas com expectativa pela entrega de uniformes

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província/SEDUC /RS
19/02/2026 às 15h53
Rede estadual retoma aulas com expectativa pela entrega de uniformes
Foto: Divulgação/SEDUC / RS

As aulas na rede estadual do Rio Grande do Sul foram retomadas nesta quarta-feira, 18 de fevereiro, marcando o início do ano letivo de 2026.

Com o retorno, cresce a expectativa pela entrega dos uniformes escolares aos novos alunos. Segundo a Secretaria da Educação do Rio Grande do Sul, cerca de 1,2 mil das 2,3 mil escolas já receberam os kits.

A meta é contemplar aproximadamente 100 mil estudantes ingressantes até o próximo mês. Cada conjunto conta com 10 peças, entre camisetas, calças, bermuda, moletom e jaqueta.

O Cpers-Sindicato questiona o andamento da distribuição e aponta pendências.
A Seduc afirma que as demandas anteriores foram resolvidas e que a prioridade agora são os novos alunos.

Diretores relatam desafios logísticos para organizar e entregar os kits nas escolas.
A falta de pessoal para triagem e registro é apontada como principal entrave. O cronograma de entrega pode se estender ao longo do mês de março.

Como novidade em 2026, professores da rede estadual também receberão uniformes.
A previsão é que as peças destinadas aos docentes comecem a ser distribuídas no fim de fevereiro.

