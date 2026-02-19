Governador realiza ato de abertura do ano letivo e destaca investimento histórico no IEE Cristóvão de Mendonza, em Caxias do Sul

O governador Eduardo Leite, acompanhado do vice-governador, Gabriel Souza, e das secretárias de Obras Públicas, Izabel Matte, e da Educação, Raquel Teixeira, esteve no Instituto Estadual de Educação (IEE) Cristóvão de Mendonza, em Caxias do Sul, nesta quinta-feira (19/2), cumprindo o terceiro ato de abertura do ano letivo da Rede Estadual. As duas atividades anteriores ocorreram na quarta-feira (18/2), em Pelotas e Santa Cruz do Sul.

Na Serra, o evento marcou um momento histórico para a instituição: pela primeira vez em quase 96 anos, ela passa por uma obra de grande porte, com investimento total de R$ 30 milhões, um dos maiores projetos do Executivo estadual de recuperação de infraestrutura escolar.

"Essa escola é um símbolo para a cidade e, assim como ela, serão mil escolas transformadas por todo o Rio Grande", apontou Leite -Foto: Vitor Rosa/Secom

O governador destacou a transformação que está ocorrendo na rede estadual em todas as regiões. “Conversando com os estudantes, constatamos a sua alegria em ver esta escola totalmente diferente, bonita, com espaços novos e qualificados. Essa escola é um símbolo para a cidade e, assim como ela, serão mil escolas transformadas por todo o Rio Grande, com obras robustas e investimento total de R$ 1 bilhão até o final do nosso governo. Além disso, estamos ampliando o tempo integral. Tínhamos 18 escolas em tempo integral e estamos chegando a 432. São escolas com estrutura melhor e crianças e jovens mais tempo na escola. Tudo isso mostra que o Rio Grande está diferente”, enfatizou Leite.

"Nós enfrentamos a evasão escolar com políticas concretas", pontuou Gabriel - Foto: Vitor Rosa/Secom

O vice-governador Gabriel Souza, que coordena programas ligados à educação, destacou que os avanços na área são resultado direto do equilíbrio das contas públicas.

“Nós enfrentamos a evasão escolar com políticas concretas, como o Todo Jovem na Escola, que garante bolsa e incentivos para que o aluno permaneça em sala de aula, beneficiando mais de 400 mil jovens desde 2021. Esse cuidado começa no básico. Se antes muitos estudantes deixavam de ir à escola por falta de condições mínimas, hoje, com o Pé no Futuro, eles recebem um voucher de R$ 150 para a compra de tênis. Ao mesmo tempo, o Estado voltou a valorizar quem está dentro da escola. Há poucos anos, sequer conseguíamos pagar o salário dos professores em dia. Agora, além da folha regularizada, criamos o 14º salário, que será pago a partir deste ano aos servidores das escolas que atingirem suas metas”, afirmou Gabriel.

Início em 2024

A obra no Cristóvão de Mendonza foi dividida em duas etapas. A primeira teve inicio em janeiro de 2024, para a recuperação do ginásio e do auditório, o qual estava fechado desde 2013 e é o maior espaço do tipo em Caxias do Sul, com capacidade para 815 lugares.

"Quando assumi a SOP, eu sabia que teria grandes desafios, entre eles destravar a construção de duas barragens e recuperar a infraestrutura da Rede Estadual. Um dos maiores logo apareceu: dar um jeito na Cristóvão de Mendoza, uma escola gigante que faz parte da identidade de Caxias do Sul. Com muita dedicação de nossas equipes e um investimento do Estado que supera R$ 20 milhões, hoje entregamos para a comunidade o ginásio, o auditório, o bloco A e a cozinha e o refeitório. E, até o fim do ano, voltarei aqui para celebrar a conclusão das demais etapas da recuperação completa. Mais do que dar um jeito, nós estamos fazendo a Cristóvão de Mendoza renascer”, comemorou a secretária Izabel.

Governo alcança a marca de 500 obras em escolas concluídas desde 2023 As intervenções foram significativas: o palco passou por uma requalificação e recebeu infraestrutura moderna para iluminação cênica, pontos de espera para mesa de luz e som, além de novas cortinas com acionamento motorizado a partir da sala técnica. As poltronas originais foram restauradas e os camarins, revitalizados. Para garantir acessibilidade, houve instalação de uma plataforma de acesso ao palco, de piso podotátil e de numeração em braile nas cadeiras. Ginásio da instituição de ensino foi inteiramente restaurado e qualificará prática de esportes e educação física -Foto: Mauro Nascimento/Secom O ginásio recebeu nova pintura e banheiro adaptado, além da recuperação dos vestiários, banheiros e chuveiros e manutenção no sistema elétrico e na iluminação. Janelas foram substituídas ou recuperadas conforme a necessidade. Abertura do ano letivo em Santa Cruz do Sul é marcada por ampliações e investimentos em infraestrutura escolar “A educação abre portas e é o caminho mais seguro para uma vida digna e com oportunidades qualificadas. É o único caminho para combater o mal maior do Brasil, que é a desigualdade. Aqui no Rio Grande do Sul estamos avançando muito. Das 50 melhores escolas públicas do Enem, 12 são gaúchas, e começar 2026 vendo a transformação das escolas, como a que estamos vendo aqui na Cristóvão Mendonza mostra que estamos no caminho certo, com um início de ano muito promissor”, disse a secretária Raquel. Segunda etapa A segunda fase das intervenções começou em agosto de 2024 e envolveu a manutenção dos blocos A, B e C, além da construção de um novo refeitório. As salas de aula do bloco A passaram por uma remodelagem total: lixamento do piso de taco de madeira, que recebeu acabamento brilhante, recuperação e pintura das paredes danificadas e instalação de novas portas, janelas e rodapés. Estrutura da escola agora passa a contar com um novo refeitório, construído na segunda fase das obras -Foto: Mauro Nascimento/Secom Seguindo o modelo do projeto Escola +, o bloco A adotou a identidade visual utilizada pelo governo, que valoriza os espaços escolares, reforça o sentimento de pertencimento da comunidade escolar e melhora a identificação dos prédios públicos. Houve renovação completa da rede elétrica, que conta agora com pontos para instalação de ar-condicionado, das redes hidráulica e de esgoto e dos banheiros (troca de pisos, portas, janelas e sanitários). Em Pelotas, governador Eduardo Leite abre ano letivo de 2026 e entrega reforma do Instituto Assis Brasil A obra incluiu a instalação de um elevador que atenderá o subsolo e os pavimentos térreo e superior, além de corrimãos e guarda-corpos, em conformidade com a norma técnica que estabelece critérios de acessibilidade. O novo refeitório construído beneficiará os mais de 900 alunos do instituto. Com 400 metros quadrados de área construída, o espaço conta com uma passarela coberta que o conecta ao bloco A. As próximas etapas contemplam a reforma dos blocos B e C, além de substituição das grades externas e manutenção da calçada. A conclusão dos trabalhos está prevista para o segundo semestre de 2026. Salas de aula revitalizadas acrescentam bem-estar e conforto ao cotidiano dos estudantes -Foto: Mauro Nascimento/Secom Educação como prioridade Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o propósito do governo é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade. Desde o início da atual gestão, em 2023, o governo investiu R$ 48,6 milhões em 39 escolas localizadas em municípios abrangidos pela 4ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), de Caxias do Sul, entre obras finalizadas, em execução ou em fase de contrato. No mesmo período, em todo o Estado, o governo destinou R$ 664,6 milhões em obras que beneficiaram 674 escolas. Texto: Ascom SOP

