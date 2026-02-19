Quinta, 19 de Fevereiro de 2026
20°C 37°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Coro Sinfônico da Ospa recebe inscrições para novas vozes entre 23 de fevereiro e 1º de março

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) — fundação vinculada ao governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Sedac) — busca novos tal...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
19/02/2026 às 12h42
Coro Sinfônico da Ospa recebe inscrições para novas vozes entre 23 de fevereiro e 1º de março
Coro Sinfônico da Ospa é um dos mais consolidados grupos corais do Rio Grande do Sul -Foto: Vinicius Angeli/Ospa

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) — fundação vinculada ao governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Sedac) — busca novos talentos para o seu Coro Sinfônico. Entre os dias 23 de fevereiro e 1º de março, cantores interessados em ingressar em um dos mais tradicionais grupos corais do Rio Grande do Sul podem se inscrever por meio do formulário online .

São seis vagas disponíveis para tenores e uma para baixos, com possibilidade de ingresso no cadastro reserva também para sopranos e contraltos. Os detalhes sobre o processo de seleção, requisitos e horários de ensaios para vozes agudas e graves estão disponíveis no edital .

Para participar, é necessário ser maiores de 18 anos, ter disponibilidade para ensaios duas vezes por semana e para participar das apresentações do grupo, que podem ocorrer em Porto Alegre e no interior do Estado, junto à orquestra ou em concertos solo. Mais informações pelo e-mail [email protected] .

Mozart como teste

No ato da inscrição, os interessados deverão enviar um vídeo interpretando a peça Ave Verum Corpus, de Wolfgang Amadeus Mozart. Aqueles que forem aprovados na primeira etapa serão contatados por e-mail para o agendamento de uma etapa presencial, a qual será realizada entre os dias 9 e 10 de março.

A etapa será composta por prova teórico-musical, avaliação da extensão e qualidade vocal por meio de exercícios, interpretação do primeiro movimento do moteto Jesu, meine Freude BWV 227, de Johann Sebastian Bach, e leitura de solfejo à primeira vista. Em ambas etapas, a avaliação levará em conta a afinação, o ritmo, a pronúncia do texto e a qualidade vocal, além do solfejo e do conhecimento teórico-musical.

O resultado das audições será divulgado no portal da Ospa até o dia 11 de março, com possibilidade de recursos até o dia 13 e publicação do resultado final da seleção no dia 20 de março. Os novos participantes do Coro começarão a participar dos ensaios no dia 23 de março.

São seis vagas para tenores e uma para baixos, com ingresso no cadastro reserva para sopranos e contraltos -Foto: Vinicius Angeli/Ospa
São seis vagas para tenores e uma para baixos, com ingresso no cadastro reserva para sopranos e contraltos -Foto: Vinicius Angeli/Ospa

Sobre o Coro Sinfônico da Ospa

Fundado em 1969, o Coro Sinfônico da Ospa é um dos mais consolidados grupos corais do Rio Grande do Sul. Formado por cantores que se dedicam a interpretar grandes obras do repertório coral-sinfônico, faz participações marcantes na programação da orquestra e realiza concertos à capela na Casa da Ospa e em diferentes cidades do Estado.

Em 2026, o Coro participará do Concerto de Abertura da Temporada 2026 junto à Orquestra Sinfônica e à pianista Valentina Lisitsa, e tem previstas também apresentações com obras de Bach, Mahler, Verdi, Holst, Villa-Lobos e Ernani Aguiar, além de repertório popular.

O maestro do coro, Diego Schuck Biasibetti, conta a sua expectativa: “A programação deste ano está fantástica, com direito à execução de obras de extrema importância, como “A Paixão Segundo São João”, de Bach, e a “2ª Sinfonia”, de Mahler. O trabalho que o coro desempenha junto à orquestra é de grande relevância e referência não só para o nosso estado, mas também para o país”, descreve.

Texto: Ascom Ospa
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
-
Cultura Há 2 dias

Ospa abre Temporada 2026 em 6 de março com 5ª Sinfonia de Beethoven e solos da pianista Valentina Lisitsa

A estreia da nova temporada da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), fundação vinculada ao governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultu...

 (Foto: Solange Brum/Ascom Sedac)
Tradicionalismo Há 1 semana

Comissão Estadual define tema dos Festejos Farroupilhas 2026

Os 400 Anos das Missões Jesuíticas Guaranis serão homenageados nas festividades tradicionalistas

 Comissão Estadual dos Festejos Farroupilhas 2026 deu início aos preparativos para as festividades tradicionalistas do ano -Foto: Solange Brum/Ascom Sedac
Cultura Há 1 semana

Comissão Estadual define tema dos Festejos Farroupilhas 2026

Em reunião realizada na tarde desta terça-feira (10/2), a Comissão Estadual dos Festejos Farroupilhas 2026 deu início aos preparativos para as fest...

 -
Cultura Há 2 semanas

Governo do Estado lança novo edital e anuncia calendário da Lei de Incentivo à Cultura para 2026

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Sedac), lançou na quinta-feira (5/2) o Edital 05/2026 – Eventos Culturais do 2º Semestre de...

 (Foto: Divulgação)
Tradicionalismo Há 2 semanas

CTGs têm até 15 de fevereiro para se inscrever no programa CTG na Escola

Edital vai selecionar 180 entidades para desenvolver atividades culturais e educativas em escolas públicas e Apaes

Tenente Portela, RS
35°
Parcialmente nublado
Mín. 20° Máx. 37°
36° Sensação
3.49 km/h Vento
37% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h21 Nascer do sol
19h16 Pôr do sol
Sexta
33° 19°
Sábado
35° 18°
Domingo
23° 19°
Segunda
25° 18°
Terça
29° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 11 minutos

Setor de impressão foca em integrações para mais eficiência
Educação Há 12 minutos

Governador realiza ato de abertura do ano letivo e destaca investimento histórico no IEE Cristóvão de Mendonza, em Caxias do Sul
Economia Há 27 minutos

Aliado contra a infecção urinária, o cranberry começa a ganhar espaço no Brasil
Visita Inesperada Há 37 minutos

Serpente é encontrada dentro do motor de carro em posto de combustíveis
Entretenimento Há 41 minutos

Tóquio é destino que mais cresce em 2025, segundo Civitatis

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,22 -0,30%
Euro
R$ 6,14 -0,47%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 368,440,13 +0,36%
Ibovespa
188,226,22 pts 1.19%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias