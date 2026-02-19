Coro Sinfônico da Ospa recebe inscrições para novas vozes entre 23 de fevereiro e 1º de março

Coro Sinfônico da Ospa é um dos mais consolidados grupos corais do Rio Grande do Sul -Foto: Vinicius Angeli/Ospa

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) — fundação vinculada ao governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Sedac) — busca novos talentos para o seu Coro Sinfônico. Entre os dias 23 de fevereiro e 1º de março, cantores interessados em ingressar em um dos mais tradicionais grupos corais do Rio Grande do Sul podem se inscrever por meio do formulário online .

São seis vagas disponíveis para tenores e uma para baixos, com possibilidade de ingresso no cadastro reserva também para sopranos e contraltos. Os detalhes sobre o processo de seleção, requisitos e horários de ensaios para vozes agudas e graves estão disponíveis no edital .

Para participar, é necessário ser maiores de 18 anos, ter disponibilidade para ensaios duas vezes por semana e para participar das apresentações do grupo, que podem ocorrer em Porto Alegre e no interior do Estado, junto à orquestra ou em concertos solo. Mais informações pelo e-mail [email protected] .

Mozart como teste

No ato da inscrição, os interessados deverão enviar um vídeo interpretando a peça Ave Verum Corpus, de Wolfgang Amadeus Mozart. Aqueles que forem aprovados na primeira etapa serão contatados por e-mail para o agendamento de uma etapa presencial, a qual será realizada entre os dias 9 e 10 de março.

A etapa será composta por prova teórico-musical, avaliação da extensão e qualidade vocal por meio de exercícios, interpretação do primeiro movimento do moteto Jesu, meine Freude BWV 227, de Johann Sebastian Bach, e leitura de solfejo à primeira vista. Em ambas etapas, a avaliação levará em conta a afinação, o ritmo, a pronúncia do texto e a qualidade vocal, além do solfejo e do conhecimento teórico-musical.

O resultado das audições será divulgado no portal da Ospa até o dia 11 de março, com possibilidade de recursos até o dia 13 e publicação do resultado final da seleção no dia 20 de março. Os novos participantes do Coro começarão a participar dos ensaios no dia 23 de março.

Sobre o Coro Sinfônico da Ospa

Fundado em 1969, o Coro Sinfônico da Ospa é um dos mais consolidados grupos corais do Rio Grande do Sul. Formado por cantores que se dedicam a interpretar grandes obras do repertório coral-sinfônico, faz participações marcantes na programação da orquestra e realiza concertos à capela na Casa da Ospa e em diferentes cidades do Estado.

Em 2026, o Coro participará do Concerto de Abertura da Temporada 2026 junto à Orquestra Sinfônica e à pianista Valentina Lisitsa, e tem previstas também apresentações com obras de Bach, Mahler, Verdi, Holst, Villa-Lobos e Ernani Aguiar, além de repertório popular.

O maestro do coro, Diego Schuck Biasibetti, conta a sua expectativa: “A programação deste ano está fantástica, com direito à execução de obras de extrema importância, como “A Paixão Segundo São João”, de Bach, e a “2ª Sinfonia”, de Mahler. O trabalho que o coro desempenha junto à orquestra é de grande relevância e referência não só para o nosso estado, mas também para o país”, descreve.