Terça, 04 de Agosto de 2026
14°C 24°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Assine o Jornal Província
Sicredi

SP: ferroviários mantém greve por falta de garantia de empregos

Mobilização atinge três linhas regulares de trens na capital

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
04/08/2026 às 22h41
SP: ferroviários mantém greve por falta de garantia de empregos
© Paulo Pinto/Agencia Brasil

Está mantida a greve dos trabalhadores da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) que atendem as linhas 11, 12 e 13, na capital e região metropolitana.

A decisão foi tomada em assembleia, que se encerrou por volta das 19h30, na sede da Central Única dos Trabalhadores (CUT) no Brás. No primeiro dia de mobilizações a oferta de trens foi diminuída nas linhas 11 e 12. A linha 13 não teve atendimento durante a manhã e tarde, operando parcialmente no início da noite. Representantes dos trabalhadores falam em falta de diálogo por parte do governo do estado.

Com a manutenção da mobilização os trabalhadores pressionam por garantias formais dos empregos daqueles que atuavam diretamente nas linhas, que foram concedidas à empresa Trivia em julho deste ano. A próxima assembleia está prevista para as 17h de quarta-feira (5).

Segundo o governo do estado cerca de 1.300 dos 4.648 funcionários ainda não foram realocados após a privatização e há compromissos concretos de manutenção dos vínculos de todos, o que os sindicalistas questionam, alegando a falta de instrumentos para dar segurança à categoria.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 2 horas

Rio: delegacias terão sala especial para mulheres vítimas de violência

As chamadas Salas Lilás também vão funcionar em unidades do IML
Direitos Humanos Há 4 horas

Cristo Redentor iluminado na cor laranja alerta contra o feminicídio

Campanha lembra os 20 anos da Lei Maria da Penha

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 8 horas

Governo reúne dados sobre igualdade salarial de homens e mulheres

Empresas com 100 ou mais empregados devem enviar informações

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 8 horas

Gravidez reduz oportunidades e autonomia de meninas, mostra pesquisa

Entrevistadas relataram interrupção de estudos e perda de trabalhos
Direitos Humanos Há 1 dia

Justiça condena militar por estupro de guerrilheira durante ditadura

Réu foi condenado a 12 anos de prisão, mas pode recorrer em liberdade

Tenente Portela, RS
17°
Tempo nublado
Mín. 14° Máx. 24°
17° Sensação
0.88 km/h Vento
90% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h14 Nascer do sol
18h08 Pôr do sol
Quarta
25° 15°
Quinta
25° 14°
Sexta
17°
Sábado
21°
Domingo
16° 10°
Últimas notícias
Direitos Humanos Há 41 minutos

SP: ferroviários mantém greve por falta de garantia de empregos
Justiça Há 1 hora

TCU envia à Justiça Eleitoral lista de gestores com contas rejeitadas
Geral Há 1 hora

Sul, Sudeste e Centro-Oeste têm alerta para tempestades e vendavais
Geral Há 1 hora

Com greve de ferroviários, usuários de trens enfrentam trânsito em SP
Justiça Há 2 horas

Nova lei cria filtros para recursos e deve reduzir ações no STJ

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Portela, já 71 anos
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,13 -0,02%
Euro
R$ 5,91 +0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 350,012,47 +0,27%
Ibovespa
177,894,97 pts -0.06%
Mega-Sena
Concurso 3039 (02/08/26)
14
16
21
39
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7082 (03/08/26)
17
38
50
63
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3752 (03/08/26)
02
03
06
07
09
10
11
12
13
14
15
16
17
21
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2958 (03/08/26)
03
04
07
11
12
21
26
33
38
71
73
74
78
80
84
88
89
92
94
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2991 (03/08/26)
03
23
24
27
37
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias