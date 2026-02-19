Brigada Militar inicia Operação Volta às Aulas em 21 municípios da região

Nesta quarta-feira (18/02), a Brigada Militar, através dos Policiais Militares do 7° BPM, nos 21 municípios de atuação, realizaram o lançamento da Operação Volta às Aulas, que se estende até o dia 18 de dezembro de 2026.

Com o início do ano letivo, registra-se aumento significativo do fluxo de veículos e pedestres nas imediações dos estabelecimentos de ensino, o que pode ocasionar transtornos no trânsito e reflexos na segurança pública.

Diante desse cenário, a Brigada Militar desenvolverá ações preventivas e repressivas, com o objetivo de garantir mais segurança à comunidade escolar, por meio de:

– Postos-Base em frente aos educandários

– Visitas escolares

– Policiamento Ostensivo e Preventivo

– Fiscalização de veículos particulares e de transporte escolar

– Abordagens qualificadas a pessoas em atitude suspeita no entorno das escolas

A atuação visa proporcionar um ambiente mais seguro para alunos, pais, professores e toda a comunidade, permanecendo a Brigada Militar à disposição da comunidade escolar para apoio e prevenção de ocorrências.

Em caso de emergência ligue 190.

