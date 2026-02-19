Quinta, 19 de Fevereiro de 2026
Brigada Militar inicia Operação Volta às Aulas em 21 municípios da região

Ação do 7º BPM seguirá até dezembro de 2026 com foco na organização do trânsito e reforço da segurança.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Comunicação Social 7°BPM
19/02/2026 às 09h00
(Foto: Efetivo 7°BPM)

Nesta quarta-feira (18/02), a Brigada Militar, através dos Policiais Militares do 7° BPM, nos 21 municípios de atuação, realizaram o lançamento da Operação Volta às Aulas, que se estende até o dia 18 de dezembro de 2026.

Com o início do ano letivo, registra-se aumento significativo do fluxo de veículos e pedestres nas imediações dos estabelecimentos de ensino, o que pode ocasionar transtornos no trânsito e reflexos na segurança pública.

Diante desse cenário, a Brigada Militar desenvolverá ações preventivas e repressivas, com o objetivo de garantir mais segurança à comunidade escolar, por meio de:

   –  Postos-Base em frente aos educandários

   –  Visitas escolares

   –  Policiamento Ostensivo e Preventivo

   –  Fiscalização de veículos particulares e de transporte escolar

   –  Abordagens qualificadas a pessoas em atitude suspeita no entorno das escolas

 

A atuação visa proporcionar um ambiente mais seguro para alunos, pais, professores e toda a comunidade, permanecendo a Brigada Militar à disposição da comunidade escolar para apoio e prevenção de ocorrências.

Em caso de emergência ligue 190.

 

 

