Tenente Portela é contemplada com vaga no Mais Médicos Especialistas

O Ministério da Saúde está com inscrições abertas para o segundo ciclo do programa Mais Médicos Especialistas, dentro da iniciativa Agora Tem Especialistas.

No Rio Grande do Sul, são 32 vagas distribuídas em 17 municípios. Entre eles, Tenente Portela foi contemplada com uma vaga estratégica.

A oportunidade é para o Hospital Santo Antônio de Tenente Portela. A formação ofertada é em Colonoscopia Diagnóstica e Terapêutica no SUS. A medida amplia o acesso a exames especializados na região Celeiro.

As inscrições seguem abertas até esta quinta-feira (19) pela plataforma da UNA-SUS.

O programa prevê a seleção de 1.206 médicos especialistas em todo o país. As vagas abrangem 16 especialidades prioritárias, como anestesiologia e oncologia.

O foco é atender regiões com maior demanda e vulnerabilidade social. Atualmente, 583 profissionais já atuam pelo programa em diversas regiões.

Com o novo edital, a meta é alcançar cerca de 1.500 especialistas no Brasil.

Segundo o ministro Alexandre Padilha, a iniciativa fortalece a formação e o atendimento no SUS.

Para Tenente Portela, a vaga representa avanço importante na qualificação da saúde pública regional.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp