Quinta, 19 de Fevereiro de 2026
20°C 37°C
Tenente Portela, RS
Tenente Portela é contemplada com vaga no Mais Médicos Especialistas

Para Tenente Portela, a vaga representa avanço importante na qualificação da saúde pública regional.

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província/O Sul
19/02/2026 às 08h57
Tenente Portela é contemplada com vaga no Mais Médicos Especialistas
Foto: Divulgação HSA

O Ministério da Saúde está com inscrições abertas para o segundo ciclo do programa Mais Médicos Especialistas, dentro da iniciativa Agora Tem Especialistas.

No Rio Grande do Sul, são 32 vagas distribuídas em 17 municípios. Entre eles, Tenente Portela foi contemplada com uma vaga estratégica.

A oportunidade é para o Hospital Santo Antônio de Tenente Portela. A formação ofertada é em Colonoscopia Diagnóstica e Terapêutica no SUS. A medida amplia o acesso a exames especializados na região Celeiro.

As inscrições seguem abertas até esta quinta-feira (19) pela plataforma da UNA-SUS.
O programa prevê a seleção de 1.206 médicos especialistas em todo o país. As vagas abrangem 16 especialidades prioritárias, como anestesiologia e oncologia.

O foco é atender regiões com maior demanda e vulnerabilidade social. Atualmente, 583 profissionais já atuam pelo programa em diversas regiões.

Com o novo edital, a meta é alcançar cerca de 1.500 especialistas no Brasil.
Segundo o ministro Alexandre Padilha, a iniciativa fortalece a formação e o atendimento no SUS.

DENGUE
