Abertura do ano letivo em Santa Cruz do Sul é marcada por ampliações e investimentos em infraestrutura escolar

A solenidade integra uma série de ações do governo do Estado que simbolizam a volta às aulas nas 2.300 escolas estaduais do Rio Grande do Sul, que atendem mais de 700 mil estudantes, com o apoio de cerca de 39 mil professores. Os investimentos em infraestrutura escolar são parte da estratégia para assegurar condições adequadas de ensino, com reflexos diretos na permanência dos alunos e nos resultados educacionais.



O governador Eduardo Leite destacou os avanços recentes na infraestrutura das escolas estaduais e ressaltou a importância de decisões firmes para garantir resultados concretos.

"Nos últimos anos, o Rio Grande do Sul avançou, está melhor, e aqui temos uma prova disso", apontou o governador -Foto: Vitor Rosa/Secom

“Temos que saber que estamos fazendo a coisa certa, no caminho certo. Nunca haverá uma resposta absolutamente certa para todas as situações. O importante é agir com convicção e tomar atitudes para que tudo não fique apenas nas palavras. Nos últimos anos, o Rio Grande do Sul avançou, está melhor, e aqui temos uma prova disso. Muitas escolas ficaram por muito tempo sem receber a devida atenção, porque o Estado não tinha recursos suficientes para investir. Se antes havia um prazo inicial de até três anos entre o pedido de reforma e o início da obra, hoje conseguimos entregar tudo em até 90 dias. Passamos a ter capacidade de investimento, mas esbarramos na burocracia. Por isso, nos reorganizamos e implementamos uma nova forma de contratação, que já define as empresas responsáveis por cada grupo de escolas. Assim, quando necessário, já sabemos quem atenderá aquela instituição. Deu trabalho, mas alcançamos resultados muito positivos”, ressaltou.



Protagonismo estudantil