Abertura do ano letivo em Santa Cruz do Sul é marcada por ampliações e investimentos em infraestrutura escolar

Para marcar o início do ano letivo na rede estadual, o governador Eduardo Leite participou, na tarde desta quarta-feira (18/2), da cerimônia de abertura oficial das aulas na Escola Estadual de Ensino Médio José Mânica, em Santa Cruz do Sul. Nos últimos três anos, a instituição recebeu mais de R$ 5,7 milhões em investimentos do governo do Estado, por meio da Secretaria de Obras Públicas (SOP), garantindo melhorias estruturais que qualificam o ambiente escolar para estudantes e professores.
A solenidade integra uma série de ações do governo do Estado que simbolizam a volta às aulas nas 2.300 escolas estaduais do Rio Grande do Sul, que atendem mais de 700 mil estudantes, com o apoio de cerca de 39 mil professores. Os investimentos em infraestrutura escolar são parte da estratégia para assegurar condições adequadas de ensino, com reflexos diretos na permanência dos alunos e nos resultados educacionais.
O governador Eduardo Leite destacou os avanços recentes na infraestrutura das escolas estaduais e ressaltou a importância de decisões firmes para garantir resultados concretos.
“Temos que saber que estamos fazendo a coisa certa, no caminho certo. Nunca haverá uma resposta absolutamente certa para todas as situações. O importante é agir com convicção e tomar atitudes para que tudo não fique apenas nas palavras. Nos últimos anos, o Rio Grande do Sul avançou, está melhor, e aqui temos uma prova disso. Muitas escolas ficaram por muito tempo sem receber a devida atenção, porque o Estado não tinha recursos suficientes para investir. Se antes havia um prazo inicial de até três anos entre o pedido de reforma e o início da obra, hoje conseguimos entregar tudo em até 90 dias. Passamos a ter capacidade de investimento, mas esbarramos na burocracia. Por isso, nos reorganizamos e implementamos uma nova forma de contratação, que já define as empresas responsáveis por cada grupo de escolas. Assim, quando necessário, já sabemos quem atenderá aquela instituição. Deu trabalho, mas alcançamos resultados muito positivos”, ressaltou.
Protagonismo estudantil
O evento foi conduzido pelas alunas Ana Luisa Ribeiro, da Escola Santa Cruz, de Santa Cruz do Sul, e Bruna Alana Gollmann, da Escola Estadual de Ensino Médio Crescer, de Venâncio Aires, que representaram o protagonismo estudantil na condução da cerimônia. A programação contou ainda com a apresentação da banda marcial da escola anfitriã e com a participação especial da cantora Cleusa Fagundes, que integrou a agenda cultural do ato com uma apresentação musical.
Na EEEM José Mânica, os recursos destinados desde 2023 permitiram a execução de diferentes obras. Entre elas, destaca-se a reconstrução do muro da escola, com investimento de R$ 138,3 mil, garantindo maior estabilidade da estrutura e segurança para toda a comunidade escolar.
“O que encontramos na Mânica não era simples: um prédio comprometido, sem recuperação possível, e uma comunidade escolar incerta quanto ao que fazer. Como vivemos em um Estado que recuperou as suas finanças e temos um governo que prioriza a educação, conseguimos construir um prédio novo, com dois pavimentos, totalizando 1,5 mil metros quadrados. E é essa maravilha que apresentamos hoje para a cidade de Santa Cruz do Sul”, comemorou a secretária Izabel.
A principal intervenção foi concluída no segundo semestre de 2025, quando a SOP coordenou a maior etapa de investimentos na instituição. Com R$ 4,4 milhões de investimento do Estado, foi construído um novo prédio de dois pavimentos, com 1.532 m² de área, interligado ao bloco existente por meio de passarelas cobertas. O espaço abriga biblioteca, laboratórios de informática e ciências, dez salas de aula, refeitório, cozinha, secretaria, salas de direção e vice-direção, além de banheiros adaptados para pessoas com necessidades especiais (PNE).
Além da ampliação da estrutura, em 2025 também foram aplicados R$ 111,4 mil em ações de manutenção, incluindo a instalação de novas esquadrias, revisão das redes elétrica e hidrossanitária e a reforma de pisos, paredes, forros e pintura, assegurando melhores condições de uso e conservação do prédio escolar. Além do reajuste do valor da obra estabelecido em contrato, de R$ 395 mil, foram acrescidos R$ 754 mil para serviços complementares que se tornaram necessários com o avanço dos trabalhos, como é comum em obras. Entre os novos itens estão adequações no sistema de esgoto, corte e manejo de árvores e rebaixamento do terreno nas áreas próximas às fachadas.
Paralelamente aos investimentos coordenados pela SOP, a Secretaria da Educação (Seduc) desenvolve uma série de políticas voltadas à valorização dos profissionais e ao fortalecimento da permanência dos estudantes na escola. Após mais de dez anos, o governo do Estado retomou as promoções na carreira do magistério, beneficiando mais de 23 mil professores e cerca de 200 especialistas da rede estadual.
Integração entre setores do governo
“Essa entrega é resultado de muito trabalho e de uma integração permanente entre a Secretaria da Educação e a Secretaria de Obras Públicas. É uma obra que celebra um novo capítulo para a Escola José Mânica e para a comunidade de Santa Cruz do Sul. Um dia muito feliz para a educação gaúcha”, afirmou a titular da Seduc, Raquel Teixeira.
A Seduc também avança na recomposição do quadro docente, com novas contratações que devem totalizar 7,5 mil professores até o final de 2026, reforçando o atendimento nas escolas em todo o Estado. Entre as ações de apoio direto aos estudantes, destaca-se o programa Pé no Futuro, que garante R$ 150 por aluno inscrito no CadÚnico para a compra de tênis e meias, contribuindo para a dignidade e a permanência escolar.
Outra política consolidada é o Todo Jovem na Escola, que desde 2021 já repassou mais de R$ 565 milhões a estudantes do Ensino Médio, por meio de auxílios financeiros vinculados à frequência e ao desempenho escolar. Soma-se a isso a distribuição gratuita de uniformes escolares para todos os alunos da rede estadual. A partir de 2026, a iniciativa será ampliada de forma inédita para incluir professores e equipes diretivas, fortalecendo o sentimento de pertencimento e identidade na comunidade escolar.
Texto: Secom, SOP e Seduc
Edição: Secom