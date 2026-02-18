Professoras de Derrubadas são finalistas de prêmio nacional de educação

Duas educadoras da rede municipal de Derrubadas foram selecionadas como finalistas do Prêmio Aprende Brasil Criativo (AB Criativo 2025), que reconhece iniciativas inovadoras na educação pública em todo o país. O município garantiu vaga na etapa decisiva com projetos que valorizam a inclusão, o respeito às diferenças e o contato com a natureza, desenvolvidos a partir da realidade das escolas locais.

A professora Sirlei Daiani Becker concorre com o projeto “Vivenciando a Diversidade”, que promove a valorização da cultura afro-brasileira, indígena e das diferentes etnias presentes na comunidade escolar. Por meio de atividades lúdicas, como a confecção de bonecas Abayomi e pesquisas sobre tradições alemãs e italianas, a iniciativa busca combater o preconceito desde a infância e fortalecer o respeito entre os alunos.

Já a professora Elisângela Machado da Rosa Fernandes é finalista com o projeto “Encantos a Galope”, realizado com estudantes do Pré-Escolar II da EMEI Meu Primeiro Passo. A proposta levou as crianças ao Parque Municipal de Rodeios para vivências com cavalos, integrando práticas inspiradas na equoterapia ao currículo escolar. A ação teve impacto especial em alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), promovendo desenvolvimento sensorial e fortalecimento de vínculos afetivos.

A secretária municipal de Educação, Cristiane Führ, acompanhará as finalistas na cerimônia de premiação, marcada para 8 de abril, em Curitiba. Segundo a gestora, o reconhecimento nacional reforça o compromisso de Derrubadas com uma educação humanizada, criativa e inclusiva. O evento será transmitido ao vivo, permitindo que a comunidade acompanhe o resultado e celebre a projeção do município no cenário educacional brasileiro.

