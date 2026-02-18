Quarta, 18 de Fevereiro de 2026
Professoras de Derrubadas são finalistas de prêmio nacional de educação

O município garantiu vaga na etapa decisiva com projetos que valorizam a inclusão, o respeito às diferenças e o contato com a natureza, desenvolvidos a partir da realidade das escolas locais.

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província/ASCOM Prefeitura de Derrubadas.
18/02/2026 às 16h13
Professoras de Derrubadas são finalistas de prêmio nacional de educação
Foto: Divulgação

Duas educadoras da rede municipal de Derrubadas foram selecionadas como finalistas do Prêmio Aprende Brasil Criativo (AB Criativo 2025), que reconhece iniciativas inovadoras na educação pública em todo o país. O município garantiu vaga na etapa decisiva com projetos que valorizam a inclusão, o respeito às diferenças e o contato com a natureza, desenvolvidos a partir da realidade das escolas locais.

A professora Sirlei Daiani Becker concorre com o projeto “Vivenciando a Diversidade”, que promove a valorização da cultura afro-brasileira, indígena e das diferentes etnias presentes na comunidade escolar. Por meio de atividades lúdicas, como a confecção de bonecas Abayomi e pesquisas sobre tradições alemãs e italianas, a iniciativa busca combater o preconceito desde a infância e fortalecer o respeito entre os alunos.

Já a professora Elisângela Machado da Rosa Fernandes é finalista com o projeto “Encantos a Galope”, realizado com estudantes do Pré-Escolar II da EMEI Meu Primeiro Passo. A proposta levou as crianças ao Parque Municipal de Rodeios para vivências com cavalos, integrando práticas inspiradas na equoterapia ao currículo escolar. A ação teve impacto especial em alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), promovendo desenvolvimento sensorial e fortalecimento de vínculos afetivos.

A secretária municipal de Educação, Cristiane Führ, acompanhará as finalistas na cerimônia de premiação, marcada para 8 de abril, em Curitiba. Segundo a gestora, o reconhecimento nacional reforça o compromisso de Derrubadas com uma educação humanizada, criativa e inclusiva. O evento será transmitido ao vivo, permitindo que a comunidade acompanhe o resultado e celebre a projeção do município no cenário educacional brasileiro.

