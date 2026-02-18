Quarta, 18 de Fevereiro de 2026
19°C 36°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Em Pelotas, governador Eduardo Leite abre ano letivo de 2026 e entrega reforma do Instituto Assis Brasil

O governador Eduardo Leite deu início, na manhã desta quarta-feira (18/2), à série de atos de abertura do ano letivo de 2026 na Rede Estadual. A pr...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
18/02/2026 às 14h27
Em Pelotas, governador Eduardo Leite abre ano letivo de 2026 e entrega reforma do Instituto Assis Brasil
Leite abriu ano letivo com a entrega da primeira fase da revitalização do prédio histórico do Instituto de Educação -Foto: Vitor Rosa/Secom

O governador Eduardo Leite deu início, na manhã desta quarta-feira (18/2), à série de atos de abertura do ano letivo de 2026 na Rede Estadual. A primeira cerimônia foi realizada no Instituto Estadual de Educação Assis Brasil, uma das mais tradicionais instituições de ensino de Pelotas. Além de marcar o retorno às aulas, o evento celebrou a entrega da primeira fase da revitalização do prédio histórico. Leite esteve acompanhado das secretárias da Educação, Raquel Teixeira, e de Obras Públicas, Izabel Matte.

Após a ampla reforma iniciada em junho de 2024, o Assis Brasil começa o ano com infraestrutura renovada, pronto para receber seus quase 800 estudantes. A obra conta com investimento total de R$ 8,5 milhões do governo do Estado e divide-se em quatro etapas, das quais duas já foram concluídas. A partir deste ano, a instituição também passa a ofertar o Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI), integrado ao curso técnico de Desenvolvimento de Sistemas.

Governador Eduardo Leite fala ao público na abertura do ano letivo 2026 em Pelotas
"Estamos falando de obras que estão transformando, efetivamente, a nossa rede escolar", apontou o governador -Foto: Vitor Rosa/Secom

O governador destacou que o Executivo estadual devolve à comunidade um patrimônio educacional revitalizado e reafirmou a prioridade dada à educação na atual gestão.

"Essa escola é um grande exemplo de transformação. Basta pegar as fotos de como estava antes para ver como ela está bonita e vibrante. Até o fim do ano, nossas obras irão alcançar mil escolas, com R$ 1 bilhão de reais em reformas. Estamos falando de obras que estão transformando, efetivamente, a nossa rede escolar, assim como houve outras melhorias, como o aumento expressivo no repasse para merenda escolar, a iniciativa inédita de distribuição de uniformes escolares e de tênis para os estudantes, o Programa Todo Jovem na Escola, que incentiva a permanência escolar, e a expansão do Ensino Médio em Tempo Integral", afirmou o governador.

O evento foi conduzido por duas estudantes do 1° ano do Ensino Médio e contou com apresentações musicais da Orquestra Estudantil Areal, da Escola Estadual de Ensino Médio Areal, de Pelotas., e contou com a presença de representações da comunidade e autoridades.

“Desde o início desta gestão, em 2023, a Secretaria de Obras Públicas (SOP) trabalhou intensamente para qualificar e modernizar processos. Com recursos disponíveis, situação inédita em décadas, implementamos um amplo ciclo de melhoria da infraestrutura escolar, contemplando até intervenções que qualificaram prédios inteiros. Se, em 2023, o investimento médio em obras por escola era R$ de 116 mil, em 2025 chegou a R$ 1,2 milhão. Há instituições que receberam vários milhões, e isso demonstra que o Estado está diferente, pois recuperou a capacidade de investir e executar, e que a educação é prioridade”, declarou a titular da SOP, Izabel Matte.

Preparada para o futuro

Para a secretária da Educação, Raquel Teixeira, a revitalização do Instituto Assis Brasil representa o nosso compromisso com uma escola conectada ao presente e preparada para o futuro. "Essa entrega só é possível graças à integração entre a Secretaria da Educação e a Secretaria de Obras Públicas, que atuam de forma conjunta para garantir ambientes escolares mais qualificados, seguros e adequados às aprendizagens. Recuperamos uma estrutura quase centenária, com um investimento total de R$ 8,5 milhões. Iniciar o ano letivo de 2026 aqui, em Pelotas, tem um significado muito especial para a nossa rede”, ressaltou a secretária Raquel.

Até sexta-feira (20/2), o governador percorrerá quatro escolas, em diferentes municípios, para eventos de volta às aulas. Além do Instituto Assis Brasil, em Pelotas, o roteiro inclui a Escola Estadual de Ensino Médio José Mânica, em Santa Cruz do Sul; o Instituto Estadual de Educação Cristóvão de Mendoza, em Caxias do Sul; e o Colégio Estadual de Ensino Fundamental Professor Augusto Meyer, em São Leopoldo. Também esteve presente a Secretária Extraordinária de Relações Institucionais, Paula Mascarenhas.

Instituto de Educação Assis Brasil em Pelotas está de cara nova para receber os alunos -Foto: Laiz Flores/SOP
Instituto de Educação Assis Brasil em Pelotas está de cara nova para receber os alunos -Foto: Laiz Flores/SOP

Preservação da memória e modernização

Fundada em 1929, a escola formou, ao longo de quase cem anos, muitas gerações de estudantes, professores e lideranças no Rio Grande do Sul, consolidando sua relevância histórica. A instituição funcionou em outros locais até se estabelecer no prédio atual, inaugurado em 1942. Após um longo período de deterioração, a edificação passa, desde 2024, por uma restauração completa, valorizando sua identidade e importância para a comunidade.

Com investimento de R$ 1,5 milhão, estão prontas a manutenção da cobertura do prédio principal e melhorias nas paredes, na impermeabilização dos pisos e nas pinturas, entre outros serviços. Outras duas frentes seguem em execução, com aporte de R$ 7 milhões, incluindo intervenções complementares às anteriores, a substituição de janelas, portas e vidros e a recuperação do telhado do ginásio. A previsão é de conclusão dessa fase no primeiro semestre deste ano.

Contratação simplificada

Os serviços foram viabilizados pela Contratação Simplificada, modelo que confere maior agilidade às manutenções em prédios públicos. A escola também recebeu nova identidade visual alinhada ao Escola+, projeto desenvolvido pela Secretaria de Obras Públicas (SOP) que busca qualificar os prédios escolares com mais conforto, segurança e funcionalidade.

A revitalização do Assis Brasil integra um esforço mais amplo do governo estadual. Desde 2023, no início da atual gestão, foram destinados R$ 23,4 milhões para obras em 13 escolas estaduais em Pelotas, entre melhorias concluídas e em execução. Em todo o Estado, no mesmo período, foram aplicados R$ 621,3 milhões em 836 obras em 634 escolas, entre intervenções finalizadas e em andamento.

Recepcionado pela comunidade escolar, Leite retribuiu o carinho atendendo a pedidos de fotos para recordação -Foto: Vitor Rosa/Secom
Recepcionado pela comunidade escolar, Leite retribuiu o carinho atendendo a pedidos de fotos para recordação -Foto: Vitor Rosa/Secom

Mais de 700 mil estudantes voltam às aulas

O ano letivo de 2026 está começando em 2,3 mil escolas estaduais, que atendem mais de 700 mil estudantes. Desde 2019, o governo tem implementado várias medidas para a transformação da Rede Estadual, como as promoções na carreira do magistério – retomadas após dez anos e que beneficiaram mais de 23 mil professores e cerca de 200 especialistas – e novas contratações, que chegarão a 7,5 mil professores até o final de 2026.

Também vêm sendo executados programas que ajudam a reduzir a evasão escolar, como o Pé no Futuro, que disponibiliza R$ 150 por estudante inscrito no CadÚnico para a compra de tênis e meias, e o Todo Jovem na Escola, que desde 2021 já repassou mais de R$ 565 milhões a estudantes do Ensino Médio. Além disso, em uma iniciativa inédita, o governo do Estado está distribuindo gratuitamente, desde 2025, uniformes escolares para todos os estudantes da Rede Estadual e, a partir deste ano, ampliará o benefício aos professores.

Texto: Secom, SOP e Seduc
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Divulgação / Folder)
Educação Criativa Há 1 hora

Professoras de Derrubadas brilham em premiação nacional de inovação pedagógica

Projetos desenvolvidos na rede municipal colocam o município entre os destaques do Prêmio Aprende Brasil Criativo 2025.

 (Foto: Geração IA)
Início Letivo Há 6 horas

Aulas recomeçam e rotina das famílias volta ao ritmo normal

Cerca de 700 mil estudantes retornam às salas de aula em todo o Estado, que amplia quadro de professores e reorganiza o ensino fundamental.

 (Foto: Joel Vargas/Arquivo GVG))
Educação Há 8 horas

1 milhão e 200 mil estudantes gaúchos voltam às aulas nesta quarta-feira

Dia deve ser marcado por atividades de confraternização e integração.

 Instituto de Educação Assis Brasil em Pelotas está de cara nova para receber os alunos -Foto: Laiz Flores/SOP
Educação Há 8 horas

Leite inicia em escolas de Pelotas e Santa Cruz do Sul sua maratona para mostrar a transformação na educação nesta quarta (18)

O governador Eduardo Leite inicia, nesta quarta-feira (18/2), a maratona em escolas para marcar o início do ano letivo de 2026 e mostrar a transfor...

 Instituto de Educação Assis Brasil, em Pelotas, está recebendo mais de R$ 8,5 milhões em melhorias -Foto: Laiz Flores/SOP
Educação Há 8 horas

Eventos regionais em escolas revitalizadas marcam a volta às aulas para mais de 700 mil estudantes da Rede Estadual

Mais de 700 mil estudantes retornam às salas de aula nas 2,3mil escolas estaduais nesta quarta-feira (18/2). O momento, carregado de expectativa ta...

Tenente Portela, RS
34°
Parcialmente nublado
Mín. 19° Máx. 36°
34° Sensação
3.43 km/h Vento
36% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h20 Nascer do sol
19h17 Pôr do sol
Quinta
39° 20°
Sexta
37° 20°
Sábado
31° 20°
Domingo
26° 19°
Segunda
26° 19°
Últimas notícias
Fauna Silvestre Há 4 minutos

Felino é visto com filhotes no interior de Panambi e mobiliza moradores
Economia Há 8 minutos

Ocupação hoteleira no carnaval supera 99% no Rio de Janeiro
Internacional Há 22 minutos

Lula chega à Índia e primeiro compromisso é cúpula sobre IA
Geral Há 22 minutos

CNU 2025: resultados serão disponibilizados hoje à tarde
Geral Há 22 minutos

Rio atende 2.843 pacientes no Sambódromo e 694 nos blocos de rua

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,23 +0,39%
Euro
R$ 6,17 -0,31%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 371,807,21 -0,71%
Ibovespa
186,574,50 pts 0.06%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias