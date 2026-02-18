Em Pelotas, governador Eduardo Leite abre ano letivo de 2026 e entrega reforma do Instituto Assis Brasil

Após a ampla reforma iniciada em junho de 2024, o Assis Brasil começa o ano com infraestrutura renovada, pronto para receber seus quase 800 estudantes. A obra conta com investimento total de R$ 8,5 milhões do governo do Estado e divide-se em quatro etapas, das quais duas já foram concluídas. A partir deste ano, a instituição também passa a ofertar o Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI), integrado ao curso técnico de Desenvolvimento de Sistemas.

Leite inicia em escolas de Pelotas e Santa Cruz do Sul sua maratona para mostrar a transformação na educação nesta quarta (18)

"Estamos falando de obras que estão transformando, efetivamente, a nossa rede escolar", apontou o governador -Foto: Vitor Rosa/Secom

O governador destacou que o Executivo estadual devolve à comunidade um patrimônio educacional revitalizado e reafirmou a prioridade dada à educação na atual gestão.



"Essa escola é um grande exemplo de transformação. Basta pegar as fotos de como estava antes para ver como ela está bonita e vibrante. Até o fim do ano, nossas obras irão alcançar mil escolas, com R$ 1 bilhão de reais em reformas. Estamos falando de obras que estão transformando, efetivamente, a nossa rede escolar, assim como houve outras melhorias, como o aumento expressivo no repasse para merenda escolar, a iniciativa inédita de distribuição de uniformes escolares e de tênis para os estudantes, o Programa Todo Jovem na Escola, que incentiva a permanência escolar, e a expansão do Ensino Médio em Tempo Integral", afirmou o governador.