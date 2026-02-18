Em Pelotas, governador Eduardo Leite abre ano letivo de 2026 e entrega reforma do Instituto Assis Brasil

O governador Eduardo Leite deu início, na manhã desta quarta-feira (18/2), à série de atos de abertura do ano letivo de 2026 na Rede Estadual. A primeira cerimônia foi realizada no Instituto Estadual de Educação Assis Brasil, uma das mais tradicionais instituições de ensino de Pelotas. Além de marcar o retorno às aulas, o evento celebrou a entrega da primeira fase da revitalização do prédio histórico. Leite esteve acompanhado das secretárias da Educação, Raquel Teixeira, e de Obras Públicas, Izabel Matte.
Após a ampla reforma iniciada em junho de 2024, o Assis Brasil começa o ano com infraestrutura renovada, pronto para receber seus quase 800 estudantes. A obra conta com investimento total de R$ 8,5 milhões do governo do Estado e divide-se em quatro etapas, das quais duas já foram concluídas. A partir deste ano, a instituição também passa a ofertar o Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI), integrado ao curso técnico de Desenvolvimento de Sistemas.
O governador destacou que o Executivo estadual devolve à comunidade um patrimônio educacional revitalizado e reafirmou a prioridade dada à educação na atual gestão.
"Essa escola é um grande exemplo de transformação. Basta pegar as fotos de como estava antes para ver como ela está bonita e vibrante. Até o fim do ano, nossas obras irão alcançar mil escolas, com R$ 1 bilhão de reais em reformas. Estamos falando de obras que estão transformando, efetivamente, a nossa rede escolar, assim como houve outras melhorias, como o aumento expressivo no repasse para merenda escolar, a iniciativa inédita de distribuição de uniformes escolares e de tênis para os estudantes, o Programa Todo Jovem na Escola, que incentiva a permanência escolar, e a expansão do Ensino Médio em Tempo Integral", afirmou o governador.
O evento foi conduzido por duas estudantes do 1° ano do Ensino Médio e contou com apresentações musicais da Orquestra Estudantil Areal, da Escola Estadual de Ensino Médio Areal, de Pelotas., e contou com a presença de representações da comunidade e autoridades.
“Desde o início desta gestão, em 2023, a Secretaria de Obras Públicas (SOP) trabalhou intensamente para qualificar e modernizar processos. Com recursos disponíveis, situação inédita em décadas, implementamos um amplo ciclo de melhoria da infraestrutura escolar, contemplando até intervenções que qualificaram prédios inteiros. Se, em 2023, o investimento médio em obras por escola era R$ de 116 mil, em 2025 chegou a R$ 1,2 milhão. Há instituições que receberam vários milhões, e isso demonstra que o Estado está diferente, pois recuperou a capacidade de investir e executar, e que a educação é prioridade”, declarou a titular da SOP, Izabel Matte.
Preparada para o futuro
Para a secretária da Educação, Raquel Teixeira, a revitalização do Instituto Assis Brasil representa o nosso compromisso com uma escola conectada ao presente e preparada para o futuro. "Essa entrega só é possível graças à integração entre a Secretaria da Educação e a Secretaria de Obras Públicas, que atuam de forma conjunta para garantir ambientes escolares mais qualificados, seguros e adequados às aprendizagens. Recuperamos uma estrutura quase centenária, com um investimento total de R$ 8,5 milhões. Iniciar o ano letivo de 2026 aqui, em Pelotas, tem um significado muito especial para a nossa rede”, ressaltou a secretária Raquel.
Até sexta-feira (20/2), o governador percorrerá quatro escolas, em diferentes municípios, para eventos de volta às aulas. Além do Instituto Assis Brasil, em Pelotas, o roteiro inclui a Escola Estadual de Ensino Médio José Mânica, em Santa Cruz do Sul; o Instituto Estadual de Educação Cristóvão de Mendoza, em Caxias do Sul; e o Colégio Estadual de Ensino Fundamental Professor Augusto Meyer, em São Leopoldo. Também esteve presente a Secretária Extraordinária de Relações Institucionais, Paula Mascarenhas.
Preservação da memória e modernização
Fundada em 1929, a escola formou, ao longo de quase cem anos, muitas gerações de estudantes, professores e lideranças no Rio Grande do Sul, consolidando sua relevância histórica. A instituição funcionou em outros locais até se estabelecer no prédio atual, inaugurado em 1942. Após um longo período de deterioração, a edificação passa, desde 2024, por uma restauração completa, valorizando sua identidade e importância para a comunidade.
Com investimento de R$ 1,5 milhão, estão prontas a manutenção da cobertura do prédio principal e melhorias nas paredes, na impermeabilização dos pisos e nas pinturas, entre outros serviços. Outras duas frentes seguem em execução, com aporte de R$ 7 milhões, incluindo intervenções complementares às anteriores, a substituição de janelas, portas e vidros e a recuperação do telhado do ginásio. A previsão é de conclusão dessa fase no primeiro semestre deste ano.
Contratação simplificada
Os serviços foram viabilizados pela Contratação Simplificada, modelo que confere maior agilidade às manutenções em prédios públicos. A escola também recebeu nova identidade visual alinhada ao Escola+, projeto desenvolvido pela Secretaria de Obras Públicas (SOP) que busca qualificar os prédios escolares com mais conforto, segurança e funcionalidade.
A revitalização do Assis Brasil integra um esforço mais amplo do governo estadual. Desde 2023, no início da atual gestão, foram destinados R$ 23,4 milhões para obras em 13 escolas estaduais em Pelotas, entre melhorias concluídas e em execução. Em todo o Estado, no mesmo período, foram aplicados R$ 621,3 milhões em 836 obras em 634 escolas, entre intervenções finalizadas e em andamento.
Mais de 700 mil estudantes voltam às aulas
O ano letivo de 2026 está começando em 2,3 mil escolas estaduais, que atendem mais de 700 mil estudantes. Desde 2019, o governo tem implementado várias medidas para a transformação da Rede Estadual, como as promoções na carreira do magistério – retomadas após dez anos e que beneficiaram mais de 23 mil professores e cerca de 200 especialistas – e novas contratações, que chegarão a 7,5 mil professores até o final de 2026.
Também vêm sendo executados programas que ajudam a reduzir a evasão escolar, como o Pé no Futuro, que disponibiliza R$ 150 por estudante inscrito no CadÚnico para a compra de tênis e meias, e o Todo Jovem na Escola, que desde 2021 já repassou mais de R$ 565 milhões a estudantes do Ensino Médio. Além disso, em uma iniciativa inédita, o governo do Estado está distribuindo gratuitamente, desde 2025, uniformes escolares para todos os estudantes da Rede Estadual e, a partir deste ano, ampliará o benefício aos professores.
Texto: Secom, SOP e Seduc
Edição: Secom