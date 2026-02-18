Quarta, 18 de Fevereiro de 2026
19°C 36°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

A poderosa super bond

salva até casamento

Por: Jalmo Fornari
18/02/2026 às 14h26
A poderosa super bond

Super Bonder

Era um tempo em que novidades e soluções tecnológicas milagrosas eram incorporadas ao dia a dia das pessoas com os mais inimagináveis objetivos. Um exemplo disso foi a famosa cola Super Bonder, que reinava absoluta no mercado dos adesivos milagrosos, antecipando um período em que surgiriam centenas de imitações.

Numa noite desses tempos — final dos anos 80 — eu e o Telmo tomávamos nossa cervejinha diária no bar Chalé, discutindo música, cultura e soluções que imaginávamos capazes de mudar o mundo.

Um amigo nosso, o Edegar, boêmio exagerado, cantador e tocador de acordeão na zona e nos inferninhos da vida, era um homem que perdia completamente as estribeiras quando exagerava na bebida, causando problemas principalmente em casa, onde vivia com a Lurdes e dois filhos. As leis de proteção às mulheres surgiriam décadas depois; por isso, relatamos o ocorrido dentro do contexto da época.

Perto de uma hora da manhã, quando a clientela do Chalé da Neide ficava mais seletiva, chegou o Edegar, afobado e nervoso, relatando mais um drama de sua conturbada vida familiar. Chamou-me para um canto e, em tom desesperado, começou a falar:

— Homem do céu, ainda bem que te encontrei! Preciso de um favor de irmão, e urgente!

Surpreso e sem entender o tamanho do desespero, pedi que explicasse melhor. Mas ele insistia:

— Teu pai tem a loja e vende aquela cola nova, a Super Bonder. Preciso que você vá lá e pegue um tubo para mim!

Era um pedido inusitado e difícil de atender. Eu trabalhava no jornal e mal tinha acesso à loja. Minha única proximidade era ainda morar na casa do meu pai. Perguntei o motivo de tanta pressa e preocupação.

— Homem, briguei com a Lurdes. Ela não queria me deixar sair de casa e, sem querer, empurrei ela. Caiu a dentadura da boca. Na confusão, pisei em cima e quebrou no meio! Ela ficou desesperada e disse que, se eu não resolvesse isso hoje, antes de sair para o trabalho, ia me denunciar na delegacia e nunca mais falaria comigo! Me ajuda, amigo!

Resumi o caso para o Telmo, deixei-o no Chalé com a promessa de voltar e fui até a casa do meu pai. Pé ante pé, para não acordar o seu Genuíno, entrei no quarto e peguei a chave no bolso da calça dele. Saí sorrateiro e fui até o prédio da loja. Depois de alguns minutos na penumbra da sala, encontrei a gaveta da Super Bonder. Peguei um tubo, coloquei no bolso e tranquei novamente a firma.

O Edegar me aguardava no carro. Voltei ao Chalé e disse que ele poderia me pagar outro dia — o que jamais aconteceu.

O remendo deve ter dado certo, porque, passados tantos anos, lembrando agora da história, não recordo que ele tenha se separado da Lurdes, nem que tenha voltado para dizer que a solução não funcionou.

Grande Super Bonder!

(Claro que o nome da fera e da vítima foram substituidos...KKK!)

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Jéssica Ribeiro - Assessora de Comunicação HVS)
Doação Órgãos Há 5 horas

Hospital de Santa Rosa realiza nova captação múltipla e reforça compromisso com transplantes

Procedimento incluiu retirada de coração, fígado e rins; jovem de 22 anos foi o doador.

 (Foto: Lorena Robaina / Santa Casa)
Transferência Aérea Há 1 dia

Gestante de Crissiumal é transferida em voo aeromédico para a Santa Casa de Bagé

Diagnóstico de gravidade em hospital local mobiliza UTI móvel e aeronave especializada para garantir segurança da paciente.
Jalmo Fornari Há 2 dias

Reflexão

(...)

 (Foto: Eduardo Aigner / Agência RBS)
Saúde Infantil Há 1 semana

Recém-nascida de Humaitá é transferida para Santa Maria e passa por cirurgia

Bebê de oito dias foi encaminhada ao HUSM após mobilização da família e decisão judicial que garantiu vaga em hospital de referência.

 (Foto: Reprodução RBS TV / Divulgação)
Investigação Há 1 semana

Polícia Civil ouve PM suspeito de homicídio em Porto Lucena

Policial militar foi preso em flagrante após a morte de um homem de 56 anos durante atendimento de ocorrência no Noroeste do Estado

Tenente Portela, RS
34°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 36°
35° Sensação
2.93 km/h Vento
40% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h20 Nascer do sol
19h17 Pôr do sol
Quinta
39° 20°
Sexta
37° 20°
Sábado
31° 20°
Domingo
26° 19°
Segunda
26° 19°
Últimas notícias
Internacional Há 8 minutos

Lula chega à Índia e primeiro compromisso é cúpula sobre IA
Geral Há 9 minutos

CNU 2025: resultados serão disponibilizados hoje à tarde
Geral Há 9 minutos

Rio atende 2.843 pacientes no Sambódromo e 694 nos blocos de rua
Agricultura Há 40 minutos

Governador anuncia R$ 137,8 milhões para o Terra Boa 2026 e entrega obras de infraestrutura no Itaipu Rural Show em Pinhalzinho
Educação Há 40 minutos

Em Pelotas, governador Eduardo Leite abre ano letivo de 2026 e entrega reforma do Instituto Assis Brasil

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,23 +0,38%
Euro
R$ 6,18 -0,18%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 372,023,29 -0,65%
Ibovespa
186,754,48 pts 0.16%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias