Professoras de Derrubadas brilham em premiação nacional de inovação pedagógica

Projetos desenvolvidos na rede municipal colocam o município entre os destaques do Prêmio Aprende Brasil Criativo 2025.

Por: Marcelino Antunes Fonte: ASCOM / Prefeitura de Derrubadas
18/02/2026 às 14h21
Professoras de Derrubadas brilham em premiação nacional de inovação pedagógica
(Foto: Divulgação / Folder)

O Município de Derrubadas tem motivos de sobra para comemorar! Duas professoras da Rede Municipal de Ensino foram selecionadas como finalistas do Prêmio Aprende Brasil Criativo (AB Criativo 2025), iniciativa que reconhece projetos que promovem criatividade, inovação e transformação na educação pública brasileira.

Após meses de campanha e a participação de centenas de professores de todo o país, Derrubadas se destaca com práticas pedagógicas sensíveis, inclusivas e inspiradoras, desenvolvidas a partir do cotidiano escolar e das vivências das crianças.

A professora Sirlei Daiani Becker é finalista com o projeto “Vivenciando a Diversidade”, que busca promover a igualdade, o respeito e a valorização da diversidade cultural desde os primeiros anos de vida.

De forma lúdica e significativa, o projeto oportunizou às crianças o contato com a história e a cultura afro-brasileira, africana e indígena, bem como com as diferentes culturas presentes na comunidade escolar, na perspectiva da educação para as relações étnico-raciais (Leis nº 10.639/03 e nº 11.645/08).

As ações envolveram rodas de conversa, brincadeiras e jogos culturais, contação de histórias, produções artísticas, escrita e pesquisa de palavras, confecção de brinquedos, produção de receitas típicas e participação das famílias, fortalecendo identidades, combatendo o preconceito e estimulando a empatia.

O ponto alto foi a culminância, quando as crianças apresentaram produções e caracterizações inspiradas nas culturas estudadas — como elementos indígenas, africanos (bonecas Abayomi), alemães, italianos e caboclos — vivenciando, de forma respeitosa, a riqueza da diversidade cultural.

Sobre a conquista, a professora Sirlei destaca:

“Esse projeto nasceu do desejo de mostrar às crianças que ser diferente é algo bonito e que todas as culturas merecem respeito. Ver esse trabalho reconhecido nacionalmente é uma grande emoção.”

Outra grande conquista é da professora Elisângela Machado da Rosa Fernandes, com o projeto “Encantos a Galope”, desenvolvido com alunos do Pré-Escolar II da EMEI Meu Primeiro Passo.

A proposta integrou aprendizagem, brincadeira e natureza, proporcionando uma vivência especial no Parque Municipal de Rodeios, onde as crianças puderam interagir com cavalos e realizar passeios acompanhados por profissionais.

O projeto iniciou com a confecção de cavalinhos de papel e madeira e culminou em uma experiência sensorial e afetiva especialmente significativa para alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), fortalecendo vínculos, emoções e inclusão.

Para a professora Elisângela, o projeto representa uma vivência transformadora, marcada pelo acolhimento, pela construção de memórias afetivas e pela possibilidade de inserir práticas inspiradas na equoterapia no contexto educacional.

Orgulho que ultrapassa fronteiras

Os projetos foram selecionados entre centenas de iniciativas de todo o Brasil, levando o nome de Derrubadas ao cenário nacional e reforçando a qualidade do trabalho desenvolvido nas escolas do município.

As professoras e a Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto representarão o município na cerimônia de premiação em Curitiba (PR), no dia 08 de abril, com transmissão ao vivo pelo Instagram.

A secretária Cristiane Führ destaca: “Essas conquistas refletem o compromisso da nossa rede com uma educação humanizada, criativa e inclusiva. É um orgulho ver Derrubadas sendo reconhecida nacionalmente.”

A Administração Municipal, por meio da SMECD, parabeniza as professoras Sirlei Daiani Becker e Elisângela Machado da Rosa Fernandes, os alunos envolvidos, as equipes escolares e as famílias, desejando sucesso e que essas experiências sigam inspirando novas práticas criativas e transformadoras na educação de Derrubadas.

(Fotos: ASCOM  / Prefeitura de Derrubadas)

 

 

 

DENGUE
