Hospital de Santa Rosa realiza nova captação múltipla e reforça compromisso com transplantes

Procedimento incluiu retirada de coração, fígado e rins; jovem de 22 anos foi o doador.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Jéssica Ribeiro - Assessora de Comunicação HVS
18/02/2026 às 10h11
O Hospital Vida & Saúde realizou, nesta terça-feira (17), a terceira captação de órgãos de 2026. Na oportunidade, foi realizada a segunda captação de coração deste ano na instituição, incluindo também a captação de fígado e rins.

O doador foi um jovem de 22 anos, morador de Santa Rosa, que teve o diagnóstico de morte encefálica após ferimento por arma de fogo.

Todo o processo foi conduzido e acompanhado pela E-DOTT — Equipe de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante. A equipe promoveu desde o acolhimento e acompanhamento aos familiares, passando pela organização de logística para a captação junto a equipe encaminhada pela Central de Transplantes do Estado. A E-DOTT também acompanhou integralmente os procedimentos realizados no Centro Cirúrgico, garantindo que todas as etapas ocorressem com segurança, agilidade e respeito.

Com esta captação, o Hospital Vida & Saúde soma, em 2026, seis rins, três fígados, dois corações e duas córneas captados, reforçando seu compromisso com a vida e com a promoção da cultura da doação de órgãos na região.

 

 

