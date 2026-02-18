Quarta, 18 de Fevereiro de 2026
Aulas recomeçam e rotina das famílias volta ao ritmo normal

Cerca de 700 mil estudantes retornam às salas de aula em todo o Estado, que amplia quadro de professores e reorganiza o ensino fundamental.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Jornal Província - Com informações Secretaria de Educação
18/02/2026 às 09h19
(Foto: Geração IA)

As escolas das redes estadual, municipal e privada do Rio Grande do Sul retomaram as aulas nesta quarta-feira, 18 de fevereiro, marcando o fim do período de férias e o retorno da rotina para milhares de famílias.

Desde cedo, o preparo do café da manhã, a organização dos materiais escolares e o despertar das crianças voltaram a fazer parte do cotidiano. Para quem estuda no turno da manhã, os pais precisaram acordar os filhos mais cedo para garantir que não perdessem o horário.

Na rede estadual, conforme balanço parcial da Secretaria da Educação, cerca de 700 mil estudantes retornam às atividades em 2.300 escolas. Segundo a secretária Raquel Teixeira, houve crescimento de 18% nas inscrições, com aproximadamente 170 mil novos alunos.

O ano letivo começa também com a reorganização do ensino fundamental, incluindo a municipalização dos anos iniciais. Onze escolas estaduais deixaram de ofertar o primeiro ano, transferindo essas turmas para os municípios.

Em contrapartida, o Estado passa a absorver novas turmas de sexto ano. A rede conta com 39 mil professores e prevê a nomeação de 6 mil novos docentes concursados a partir de maio.

Em Tenente Portela, a volta às aulas mobiliza toda a comunidade escolar. Com o retorno dos estudantes, o movimento nas zonas escolares aumenta e exige atenção redobrada no trânsito. Assim, além das mochilas e cadernos, a responsabilidade compartilhada marca o início de mais um ano letivo no Estado.

 

 

