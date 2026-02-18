1 milhão e 200 mil estudantes gaúchos voltam às aulas nesta quarta-feira

Cerca de 1,2 milhão de estudantes dos ensinos fundamental, médio e técnico são esperados nesta quarta-feira (18) em escolas públicas ou particulares do Rio Grande do Sul. A data marca o início do ano letivo de 2026 nas redes estadual e privada, bem como sua retomada nas instituições em atividade desde a semana anterior, a exemplo das municipais de diversas cidades. Já em federais como o Colégio de Aplicação (Porto Alegre), as aulas começarão em março.

Para os alunos em geral o recesso foi integralmente dedicado a férias e descanso, para professores e gestores o período incluiu dedicação a atividades com foco em aspectos administrativos e, sobretudo, pedagógicos. A preparação incluiu reuniões, dinâmicas, cursos, avaliações e planejamento. Algumas escolas também passaram por reparos, adequações ou reformas.

O dia deve ser marcado por atividades de integração e confraternização, com a presença de familiares (principalmente no âmbito das séries iniciais) e comparecimento de prefeitos, secretários e outras autoridades. É o caso do governador Eduardo Leite, com um roteiro de visitas que se estenderá até sexta-feira (20).

Programação

Acompanhado das secretárias Raquel Teixeira (Educação) e Izabel Matte (Obras Públicas), Leite comparecerá a instituições de ensino em pelo menos quatro cidades. Na lista estão Pelotas (Região Sul), Santa Cruz do Sul (Vale do Rio Pardo), Caxias do Sul (Serra Gaúcha) e São Leopoldo (Vale do Sinos).

O périplo começa às 10h desta quarta, em Pelotas, no Instituto Estadual Assis Brasil. O prédio histórico passou por reforma que recuperou a estrutura quase centenária, em um investimento de R$ 1,5 milhão. Atualmente, estão sendo aplicados mais R$ 7 milhões em melhorias complementares.

Às 14h, a comitiva estará em Santa Cruz do Sul, na Escola José Mânica, instituição que, após anos de funcionamento com salas modulares (contêineres) devido a interdições provocadas por rachaduras e infiltrações, recebeu um prédio novo de dois pavimentos, dentre outras melhorias, em um investimento de R$ 4,6 milhões.

Já na quinta, às 10h, o foco será o Instituto de Educação Cristóvão de Mendoza, em Caxias do Sul. Trata-se de uma das escolas públicas mais tradicionais da Serra Gaúcha e que recebeu cerca de R$ 20 milhões em investimentos para resolver problemas crônicos, que incluíram a recuperação dos blocos A, B e C e ampliação do refeitório.

O itinerário tem encerramento previsto para as 9h de sexta-feira, em São Leopoldo. O endereço é o Colégio Professor Augusto Meyer, onde foram concluídas obras de melhorias em acessibilidade e infraestrutura elétrica. São R$ 2,5 milhões em investimentos, incluindo manutenção da alvenaria, cobertura, instalações elétricas e hidrossanitárias, pisos, paredes, forros e pinturas e reconstrução do muro e calçada.

A abertura do ano letivo na rede estadual do Rio Grande do Sul abrange aproximadamente 2,3 mil escolas. Juntas, atendem mais de 700 mil estudantes, com o apoio de cerca de 39 mil professores.











■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp









