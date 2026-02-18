Quarta, 18 de Fevereiro de 2026
Leite inicia em escolas de Pelotas e Santa Cruz do Sul sua maratona para mostrar a transformação na educação nesta quarta (18)

O governador Eduardo Leite inicia, nesta quarta-feira (18/2), a maratona em escolas para marcar o início do ano letivo de 2026 e mostrar a transfor...

18/02/2026 às 07h26
18/02/2026 às 07h26
Leite inicia em escolas de Pelotas e Santa Cruz do Sul sua maratona para mostrar a transformação na educação nesta quarta (18)
Instituto de Educação Assis Brasil em Pelotas está de cara nova para receber os alunos -Foto: Laiz Flores/SOP

O governador Eduardo Leite inicia, nesta quarta-feira (18/2), a maratona em escolas para marcar o início do ano letivo de 2026 e mostrar a transformação implementada na Rede Estadual. Já são quase mil obras concluídas em instituições de ensino em suas duas gestões, desde 2019. As cerimônias ocorrem no Instituto Estadual de Educação Assis Brasil, em Pelotas, às 10h, e na Escola Estadual de Ensino Médio José Mânica, em Santa Cruz do Sul, às 14h, instituições que receberam aportes expressivos para qualificar seus espaços e garantir melhores condições de ensino para alunos e professores. A maratona do governador segue na quinta-feira (19/2), às 10h, no Instituto de Educação Cristóvão de Mendoza, em Caxias do Sul, e na sexta-feira (20/2), às 9h, em São Leopoldo, no Colégio Professor Augusto Meyer, que também receberam investimentos expressivos.

Vista da fachada de escola com aspecto de pintura e paredes comprometidos e desgastados
Antes das obras, Instituto Estadual Assis Brasil tinha aspecto deteriorado, com pintura e paredes desgastadas -Foto: Vitor Rosa/Secom

Mais de 700 mil estudantes retornam às salas de aula nas 2,3 mil escolas estaduais nesta quarta-feira (18). O momento é carregado de expectativa tanto para alunos quanto para os cerca de 39 mil professores. Em 2026, a educação pública gaúcha segue sendo tratada com prioridade pelo governador Eduardo Leite, com ênfase na permanência dos estudantes na escola, no acompanhamento da aprendizagem e na prevenção do abandono escolar.

"A Secretaria de Obras Públicas vem trabalhando incansavelmente para cada vez mais qualificar a infraestrutura das escolas, e isso está sendo possível porque há recursos e a educação é prioridade neste governo”, destaca a secretária de Obras Públicas, Izabel Matte.

Em Pelotas, o Instituto Assis Brasil, fundado em 1929 e referência histórica e cultural do município, passa por um amplo processo de reconstrução estrutural desde 2023, com investimento total de R$ 8,5 milhões. Após anos sem aportes significativos, o prédio de 1942 recebeu intervenções para recuperar sua estrutura, preservar a identidade arquitetônica em estilo Art Déco e adequar os espaços às necessidades atuais da comunidade escolar.

sala de aula com novas classes, quadro, piso e pintura
Salas de aula do Instituto Assis Brasil foram reformadas, com novas pinturas, piso e móveis para atender a comunidade escolar -Foto: SOP

Duas frentes de obras já foram concluídas, somando R$ 1,5 milhão investidos na recuperação de paredes, impermeabilização, pisos, pinturas, muros, telas, acesso escolar e manutenção da cobertura do prédio principal. Outras duas frentes seguem em execução, com investimento de R$ 7 milhões, incluindo substituição de janelas, portas e vidros, manutenção da cobertura do ginásio, modernização das instalações elétricas e hidrossanitárias e revitalização geral dos ambientes, seguindo o padrão do programa Escola+.

O investimento no Assis Brasil integra um conjunto amplo de ações em Pelotas. Desde 2024, foram destinados R$ 23,4 milhões para obras em 13 escolas do município. Em nível estadual, os investimentos somam R$ 612,7 milhões, aplicados em 826 obras em 629 escolas, entre intervenções finalizadas e em andamento.

Em Santa Cruz, escola ganha novo prédio

Vista frontal do novo prédio da Escola Estadual de Ensino Médio José Mânica -Foto: Alisson Vargas da Cunda/SOP
Vista frontal do novo prédio da Escola Estadual de Ensino Médio José Mânica -Foto: Alisson Vargas da Cunda/SOP

Já em Santa Cruz do Sul, a EEEM José Mânica recebeu mais de R$ 5,7 milhões em investimentos nos últimos três anos. A principal intervenção foi a construção de um novo prédio de dois pavimentos, com 1.532 m², viabilizado com R$ 4,4 milhões do Tesouro do Estado. O espaço conta com dez salas de aula, biblioteca, laboratórios de informática e ciências, refeitório, cozinha, setor administrativo e banheiros adaptados. Para interligar o novo espaço ao prédio existente, foram colocadas passarelas cobertas.

Muro e portão da Escola Estadual de Ensino Médio José Mânica, de Santa Cruz do Sul
Com a reforma, cercamento e portal de acesso da Escola Estadual de Ensino Médio José Mânica também foram renovados -Foto: Leandro André Jacobsen/SOP
Além disso, a escola passou por outras melhorias, como a reconstrução do muro, com investimento de R$ 138,3 mil, e a aplicação de R$ 111,4 mil em serviços de manutenção, incluindo a revisão das redes elétrica e hidrossanitária, a instalação de novas esquadrias e a reforma de pisos, paredes, forros e pintura. Além do reajuste do valor da obra estabelecido em contrato, de R$ 395 mil, foram acrescidos R$ 754 mil para serviços complementares que se tornaram necessários com o avanço dos trabalhos, como é comum em obras. Entre os novos itens estão adequações no sistema de esgoto, corte e manejo de árvores e rebaixamento do terreno nas áreas próximas às fachadas.

Novo prédio da Escola Estadual de Ensino Médio José Mânica, de Santa Cruz do Sul
Finalizado, prédio acrescenta 1,5 mil m² de espaço e moderniza a estrutura da Escola Estadual de Ensino Médio José Mânica -Foto: Ascom SOP

As ações fazem parte da preparação para o retorno às aulas nas 2.300 escolas estaduais do Rio Grande do Sul, que atendem mais de 700 mil estudantes, com apoio de cerca de 39 mil professores. A qualificação da infraestrutura é uma das frentes da política educacional do Estado, que também inclui valorização do magistério, novas contratações e programas de apoio à permanência escolar.

Detalhamento das obras

IE Assis Brasil, em Pelotas

Investimento somado: R$ 8.538.003,38

  • Em execução:
  • Investimento: R$ 6.968.762,40
  • Obra: em duas frentes, recuperação geral complementando e ampliando trabalhos anteriores, incluindo intervenções em esquadrias, na cobertura, nas impermeabilizações, nas instalações elétricas e hidrossanitárias, nos pisos, nas paredes e nas pinturas
  • Início: 24/4/2025 e 11/11/2025
  • Concluídas:
  • Investimento: R$ 1.569.245,98
  • Obra: em duas frentes, foram executadas as recuperações da cobertura do prédio principal, das impermeabilizações, dos pisos, das paredes, das pinturas, de muros, de telas e do acesso escolar

Conclusão: 29/9/2025 e 5/2/2026

EEEM José Mânica, em Santa Cruz do Sul

  • Investimento: R$ 5.773.822,71
  • Obra: em três frentes, foram realizadas a reconstrução de um muro, a recuperação de esquadrias, das instalações elétricas e hidrossanitárias, dos pisos, das paredes, das pinturas e a construção de novo prédio com dois pavimentos e área total de 1.532m²
  • Conclusões: 20/10/2023, 10/10/2025 e 25/11/2025
  • Aditivos:
  • Adequações de projeto estrutural e orçamento para execução de tanque séptico e filtro anaeróbio.
  • Adequação de estrutura das alvenarias com execução de contravergas e pilaretes para as esquadrias.
  • Complementação orçamentária no item Cobertura com inclusão de estrutura metálica.
  • Corte e deslocamento de árvores que impediam a execução completa do Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas.
  • Readequação do perfil do terreno, com corte e rebaixamento de solo próximo às fachadas.
Homem de costas trabalha na parede de uma sala de aula com paredes, piso, pintura e móveis desgastados

Prédio de três andares com várias chanelas, com paredes e pinturas desgastadas

prédios e pátio com cancha de esporte com novas pinturas

auditório com grandes janelas e cortinas, ao fundo algumas cadeiras dispostas

Ampliação da Escola Estadual de Ensino Médio José Mânica, de Santa Cruz do Sul

Novo prédio da Escola Estadual de Ensino Médio José Mânica, de Santa Cruz do Sul

Pátio da Escola Estadual de Ensino Médio José Mânica, de Santa Cruz do Sul

Muro e portão da Escola Estadual de Ensino Médio José Mânica, de Santa Cruz do Sul

Texto: Thales Moreira/Secom
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
