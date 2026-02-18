Eventos regionais em escolas revitalizadas marcam a volta às aulas para mais de 700 mil estudantes da Rede Estadual

Mais de 700 mil estudantes retornam às salas de aula nas 2,3mil escolas estaduais nesta quarta-feira (18/2). O momento, carregado de expectativa tanto para alunos quanto para professores, também será marcado por uma série de cerimônias, celebrando um cenário de recuperação da Rede Estadual. A abertura oficial do ano letivo de 2026 ocorrerá primeiro em Pelotas, no Instituto Estadual de Educação Assis Brasil, espaço histórico para a cidade. A instituição de ensino, referência para a comunidade, recebeu R$ 8,5 milhões para a restauração de sua estrutura quase centenária. Em maio, a escola completará 97 anos com espaços modernizados e uma fachada restaurada.

Em clima de comemoração, o evento na Assis Brasil começará às 10h, contando com a presença do governador Eduardo Leite e das secretárias da Educação, Raquel Teixeira, e de Obras Públicas. Izabel Matte. A festividade também inaugurá uma programação que se estenderá até sexta-feira (20/2).

De forma inédita, o governo do Estado realizará uma agenda por municípios do interior e da Região Metropolitana. Além de Pelotas, primeira parada da maratona de visita, os atos simbólicos de início do ano letivo ocorrerão em outras três escolas: a Escola Estadual de Ensino Médio José Mânica, em Santa Cruz do Sul, também nessa quarta-feira, 18, às 10h; no Instituto Estadual de Educação Cristóvão de Mendonza, em Caxias do Sul, na quinta-feira, 19, às 10h; e no Colégio Estadual de Ensino Fundamental Professor Augusto Meyer, em São Leopoldo, às 9h de sexta-feira, 20.

As quatro instituições de ensino passaram, nos últimos anos, por reformas que incluem melhorias nas redes elétricas e sanitárias, pintura, mobiliário novo, adequações de acessibilidade e revitalização de espaços de conveniência. Assim, a mobilização também é uma forma de comemorar outro marco da educação gaúcha. Neste ano, o governo do Estado chegará a mil obras concluídas nas escolas da Rede Estadual desde 2019, tornando os ambientes escolares cada vez mais seguros, acolhedores e adequados para os estudantes e profissionais da educação.

A revitalização da Assis Brasil

Instituto Assis Brasil está sendo completamente recuperado, inclusive com novas canchas de esporte -Foto: Miria Beatriz Silva Maciel/SOP

Fundada em 1929, originalmente com o objetivo de formar professores, o Instituto Assis Brasil se consolidou como uma das maiores escolas públicas de Pelotas. Tendo passado por outras sedes, o prédio atual foi construído em 1941, ocupando quase um quarteirão inteiro na Zona Norte da cidade. A escola atende hoje 865 alunos em diversas modalidades da educação básica, dos anos iniciais do Ensino Fundamental até o Ensino Médio.

Diretora Rosangela de Castro Ranchinhas (primeiro plano) em reunião sobre obras na instituição - Foto: Divulgação

A estrutura da escola, com o investimento do governo do Estado, foi completamente recuperada, com nova pintura externa nas cores verde, vermelho e amarelo, seguindo o padrão visual do projeto Escola+.

A diretora da instituição de ensino, Rosangela de Castro Ranchinhas, que também é ex-aluna do Assis Brasil, destaca que as obras preservaram o papel da escola como uma referência na região. “Com a reforma que o governo do Estado vem proporcionando, nós imaginamos que a escola será colocada em um novo patamar. “Muito do que eu sei hoje, como falar, escrever e me posicionar, aprendi aqui. O compromisso das pessoas que trabalham na escola é com o que ela representa para a comunidade”, afirma.

Salas de aula do Instituto Assis Brasil receberam novos pisos - Foto: Miria Beatriz Silva Maciel/SOP

Para 2026, o Assis Brasil terá outra novidade: a oferta do Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI), com certificação técnica em Desenvolvimento de Sistemas.

Políticas prioritárias para 2026

Em 2026, a educação pública gaúcha segue sendo tratada com prioridade pelo governador Eduardo Leite, com ênfase na permanência dos estudantes na escola, no acompanhamento da aprendizagem e na prevenção do abandono escolar. O ano passado já demonstrou avanços importantes, que agora se consolidam e ganham continuidade, refletindo um esforço coordenado entre políticas estruturantes, uso de dados e acompanhamento sistemático.

Em 2025, a Rede Estadual avançou de forma histórica em indicadores de governança e permanência estudantil, com destaque para a Política de Proteção à Trajetória do Estudante. A iniciativa, implementada pela primeira vez nas escolas estaduais, combina a capacidade da inteligência artificial com intervenções pedagógicas para identificar precocemente riscos de evasão e orientar intervenções individualizadas, com mais de 149 mil planos de ação cadastrados nas escolas ao longo do ano.

Políticas de permanência escolar e valorização da educação

Além disso, o ano letivo de 2026 contará com o reforço de programas consolidados na Rede Estadual. Medidas como o TodoJovemnaEscola (TJE), que oferece apoio financeiro e incentivos para estudantes do Ensino Médio em situação de vulnerabilidade social, alcançaram taxas de permanência de até 98% entre seus participantes. Desde 2021, quando foi criado, o governo do Estado já repassou R$ 565 milhões por meio do TJE, entre bolsas mensais e auxílio.

Da mesma forma, o programa Pé no Futuro, complementando os uniformes escolares, disponibiliza R$ 150 para a compra de calçados e meias por estudantes cujas famílias estejam inscritas no CadÚnico. Cerca de 315 mil alunos das escolas estaduais estão sendo contemplados com o benefício, assegurando condições dignas de estudos.

Neste ano, além da distribuição gratuita de uniformes para todos os alunos (investimento de R$ 260 milhões), professores e equipes diretivas também passaram a receber uniformes próprios de docentes, com a identidade da Rede Estadual. No campo da valorização profissional, o Estado projeta a contratação de 7,5 mil novos professores até o final de 2026

“Nossa prioridade em 2026 é consolidar uma educação que cuida, acompanha e garante caminhos para que cada estudante conclua sua trajetória escolar com sucesso. Os resultados de 2025 mostram que, quando unimos políticas estruturadas, tecnologia e cuidado com o cotidiano escolar, os efeitos positivos se refletem na permanência, na aprendizagem e na vida dos jovens”, afirmou a secretária da Educação, RaquelTeixeira, ao destacar a importância de manter o foco nas ações e estratégias que já mostraram impacto.

