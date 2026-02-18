Quarta, 18 de Fevereiro de 2026
19°C 36°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Eventos regionais em escolas revitalizadas marcam a volta às aulas para mais de 700 mil estudantes da Rede Estadual

Mais de 700 mil estudantes retornam às salas de aula nas 2,3mil escolas estaduais nesta quarta-feira (18/2). O momento, carregado de expectativa ta...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
18/02/2026 às 07h26
Eventos regionais em escolas revitalizadas marcam a volta às aulas para mais de 700 mil estudantes da Rede Estadual
Instituto de Educação Assis Brasil, em Pelotas, está recebendo mais de R$ 8,5 milhões em melhorias -Foto: Laiz Flores/SOP

Mais de 700 mil estudantes retornam às salas de aula nas 2,3mil escolas estaduais nesta quarta-feira (18/2). O momento, carregado de expectativa tanto para alunos quanto para professores, também será marcado por uma série de cerimônias, celebrando um cenário de recuperação da Rede Estadual. A abertura oficial do ano letivo de 2026 ocorrerá primeiro em Pelotas, no Instituto Estadual de Educação Assis Brasil, espaço histórico para a cidade. A instituição de ensino, referência para a comunidade, recebeu R$ 8,5 milhões para a restauração de sua estrutura quase centenária. Em maio, a escola completará 97 anos com espaços modernizados e uma fachada restaurada.

Em clima de comemoração, o evento na Assis Brasil começará às 10h, contando com a presença do governador Eduardo Leite e das secretárias da Educação, Raquel Teixeira, e de Obras Públicas. Izabel Matte. A festividade também inaugurá uma programação que se estenderá até sexta-feira (20/2).

De forma inédita, o governo do Estado realizará uma agenda por municípios do interior e da Região Metropolitana. Além de Pelotas, primeira parada da maratona de visita, os atos simbólicos de início do ano letivo ocorrerão em outras três escolas: a Escola Estadual de Ensino Médio José Mânica, em Santa Cruz do Sul, também nessa quarta-feira, 18, às 10h; no Instituto Estadual de Educação Cristóvão de Mendonza, em Caxias do Sul, na quinta-feira, 19, às 10h; e no Colégio Estadual de Ensino Fundamental Professor Augusto Meyer, em São Leopoldo, às 9h de sexta-feira, 20.

As quatro instituições de ensino passaram, nos últimos anos, por reformas que incluem melhorias nas redes elétricas e sanitárias, pintura, mobiliário novo, adequações de acessibilidade e revitalização de espaços de conveniência. Assim, a mobilização também é uma forma de comemorar outro marco da educação gaúcha. Neste ano, o governo do Estado chegará a mil obras concluídas nas escolas da Rede Estadual desde 2019, tornando os ambientes escolares cada vez mais seguros, acolhedores e adequados para os estudantes e profissionais da educação.

A revitalização da Assis Brasil

Instituto Assis Brasil está sendo completamente recuperado, inclusive com novas canchas de esporte -Foto: Miria Beatriz Silva Maciel/SOP
Instituto Assis Brasil está sendo completamente recuperado, inclusive com novas canchas de esporte -Foto: Miria Beatriz Silva Maciel/SOP

Fundada em 1929, originalmente com o objetivo de formar professores, o Instituto Assis Brasil se consolidou como uma das maiores escolas públicas de Pelotas. Tendo passado por outras sedes, o prédio atual foi construído em 1941, ocupando quase um quarteirão inteiro na Zona Norte da cidade. A escola atende hoje 865 alunos em diversas modalidades da educação básica, dos anos iniciais do Ensino Fundamental até o Ensino Médio.

Grupo de cinco pessoas sentadas ao redor de uma mesa com mais uma pessoa em pé, em primeiro plano, como quem tira a foto de todos pelo celular.
Diretora Rosangela de Castro Ranchinhas (primeiro plano) em reunião sobre obras na instituição -Foto: Divulgação

A estrutura da escola, com o investimento do governo do Estado, foi completamente recuperada, com nova pintura externa nas cores verde, vermelho e amarelo, seguindo o padrão visual do projeto Escola+.

A diretora da instituição de ensino, Rosangela de Castro Ranchinhas, que também é ex-aluna do Assis Brasil, destaca que as obras preservaram o papel da escola como uma referência na região. “Com a reforma que o governo do Estado vem proporcionando, nós imaginamos que a escola será colocada em um novo patamar. “Muito do que eu sei hoje, como falar, escrever e me posicionar, aprendi aqui. O compromisso das pessoas que trabalham na escola é com o que ela representa para a comunidade”, afirma.

Homem pinta piso de sala com duas grandes janelas. Piso está muito brilhoso.
Salas de aula do Instituto Assis Brasil receberam novos pisos -Foto: Miria Beatriz Silva Maciel/SOP

Para 2026, o Assis Brasil terá outra novidade: a oferta do Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI), com certificação técnica em Desenvolvimento de Sistemas.

Políticas prioritárias para 2026

Em 2026, a educação pública gaúcha segue sendo tratada com prioridade pelo governador Eduardo Leite, com ênfase na permanência dos estudantes na escola, no acompanhamento da aprendizagem e na prevenção do abandono escolar. O ano passado já demonstrou avanços importantes, que agora se consolidam e ganham continuidade, refletindo um esforço coordenado entre políticas estruturantes, uso de dados e acompanhamento sistemático.

Em 2025, a Rede Estadual avançou de forma histórica em indicadores de governança e permanência estudantil, com destaque para a Política de Proteção à Trajetória do Estudante. A iniciativa, implementada pela primeira vez nas escolas estaduais, combina a capacidade da inteligência artificial com intervenções pedagógicas para identificar precocemente riscos de evasão e orientar intervenções individualizadas, com mais de 149 mil planos de ação cadastrados nas escolas ao longo do ano.

Políticas de permanência escolar e valorização da educação

Além disso, o ano letivo de 2026 contará com o reforço de programas consolidados na Rede Estadual. Medidas como o TodoJovemnaEscola (TJE), que oferece apoio financeiro e incentivos para estudantes do Ensino Médio em situação de vulnerabilidade social, alcançaram taxas de permanência de até 98% entre seus participantes. Desde 2021, quando foi criado, o governo do Estado já repassou R$ 565 milhões por meio do TJE, entre bolsas mensais e auxílio.

Da mesma forma, o programa Pé no Futuro, complementando os uniformes escolares, disponibiliza R$ 150 para a compra de calçados e meias por estudantes cujas famílias estejam inscritas no CadÚnico. Cerca de 315 mil alunos das escolas estaduais estão sendo contemplados com o benefício, assegurando condições dignas de estudos.

Neste ano, além da distribuição gratuita de uniformes para todos os alunos (investimento de R$ 260 milhões), professores e equipes diretivas também passaram a receber uniformes próprios de docentes, com a identidade da Rede Estadual. No campo da valorização profissional, o Estado projeta a contratação de 7,5 mil novos professores até o final de 2026

“Nossa prioridade em 2026 é consolidar uma educação que cuida, acompanha e garante caminhos para que cada estudante conclua sua trajetória escolar com sucesso. Os resultados de 2025 mostram que, quando unimos políticas estruturadas, tecnologia e cuidado com o cotidiano escolar, os efeitos positivos se refletem na permanência, na aprendizagem e na vida dos jovens”, afirmou a secretária da Educação, RaquelTeixeira, ao destacar a importância de manter o foco nas ações e estratégias que já mostraram impacto.

Texto: Ascom Seduc
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Geração IA)
Início Letivo Há 1 hora

Aulas recomeçam e rotina das famílias volta ao ritmo normal

Cerca de 700 mil estudantes retornam às salas de aula em todo o Estado, que amplia quadro de professores e reorganiza o ensino fundamental.

 (Foto: Joel Vargas/Arquivo GVG))
Educação Há 3 horas

1 milhão e 200 mil estudantes gaúchos voltam às aulas nesta quarta-feira

Dia deve ser marcado por atividades de confraternização e integração.

 Instituto de Educação Assis Brasil em Pelotas está de cara nova para receber os alunos -Foto: Laiz Flores/SOP
Educação Há 3 horas

Leite inicia em escolas de Pelotas e Santa Cruz do Sul sua maratona para mostrar a transformação na educação nesta quarta (18)

O governador Eduardo Leite inicia, nesta quarta-feira (18/2), a maratona em escolas para marcar o início do ano letivo de 2026 e mostrar a transfor...

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Educação Há 1 dia

Pé-de-Meia Licenciaturas abre pré-inscrições nesta terça-feira

Serão concedidas 12 mil bolsas, conforme critérios do edital

 Foto: Divulgação UERGS
Educação Há 2 dias

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul abre vagas remanescentes para 2026

O processo seletivo das vagas remanescentes será realizado de forma simplificada, utilizando exclusivamente as notas de Língua Portuguesa e Matemática dos três anos do Ensino Médio.

Tenente Portela, RS
31°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 36°
34° Sensação
1.06 km/h Vento
55% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h20 Nascer do sol
19h17 Pôr do sol
Quinta
39° 20°
Sexta
37° 20°
Sábado
31° 20°
Domingo
26° 19°
Segunda
26° 19°
Últimas notícias
Economia Há 19 minutos

BC decreta liquidação do Banco Pleno, presidido por ex-sócio do Master
Rio Uruguai Há 24 minutos

Patrulhamento na Barragem do Rio Uruguai resulta na apreensão de mais de mil metros de redes de pesca
Doação Órgãos Há 25 minutos

Hospital de Santa Rosa realiza nova captação múltipla e reforça compromisso com transplantes
Tecnologia Há 39 minutos

Adequação à LGPD e privacidade são hoje vantagens competitivas
Internacional Há 39 minutos

Embaixador de Cuba chama de genocídio medidas de Trump sobre petróleo

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,20 -0,17%
Euro
R$ 6,18 -0,20%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 371,743,30 -0,18%
Ibovespa
186,464,30 pts -0.69%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias