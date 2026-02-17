Gestante de Crissiumal é transferida em voo aeromédico para a Santa Casa de Bagé

Uma gestante atendida pela rede de saúde de Crissiumal foi transferida para o Hospital Santa Casa de Bagé em uma operação de emergência na tarde desta segunda-feira, 16. A remoção ocorreu após a equipe médica do Hospital de Caridade de Crissiumal identificar a necessidade de cuidados especializados devido à gravidade do quadro clínico da paciente.

Para viabilizar o deslocamento, a instituição coordenou uma logística de suporte avançado que incluiu o uso de transporte terrestre e aéreo.

A primeira etapa do trajeto foi realizada por via terrestre, onde a gestante foi conduzida de Crissiumal até o município de Horizontina em uma ambulância UTI móvel, equipada para manter a estabilidade da paciente durante o percurso.

O veículo seguiu diretamente para o aeroporto regional, onde uma aeronave da empresa UniAir, especializada em transporte aeromédico, já aguardava para dar continuidade ao atendimento.

O transporte aéreo foi executado por um avião modelo King Air, configurado para operações médicas complexas. A decolagem ocorreu às 18h47min de Horizontina, seguindo em direção à região da Campanha.

A utilização da via aérea foi fundamental para reduzir o tempo de deslocamento, fator considerado decisivo em diagnósticos de alta complexidade gestacional, garantindo que a mulher recebesse o suporte necessário dentro de uma janela terapêutica segura.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp