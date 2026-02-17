Terça, 17 de Fevereiro de 2026
20°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Pé-de-Meia Licenciaturas abre pré-inscrições nesta terça-feira

Serão concedidas 12 mil bolsas, conforme critérios do edital

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
17/02/2026 às 07h51
Pé-de-Meia Licenciaturas abre pré-inscrições nesta terça-feira
© Fernando Frazão/Agência Brasil

Começa nesta terça-feira (17) o período de cadastramento de currículo e pré-inscrição de interessados em participar do Pé-de-Meia Licenciaturas 2026.

Estudantes elegíveis devem se cadastrar exclusivamente pela Plataforma Freire , da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

Nesta edição, serão concedidas até 12 mil bolsas, conforme critérios adicionais de ocupação de vagas estabelecidos em edital.

O Ministério da Educação disponibiliza um tutorial que orienta sobre a etapa necessária para fazer parte do programa.

A iniciativa concede bolsa mensal no valor de R$ 1.050, dos quais R$ 700 podem ser sacados imediatamente.

Os outros R$ 350 serão destinados a uma poupança, cujo saque está condicionado ao ingresso do bolsista como professor em uma rede pública de ensino, em até cinco anos após o término da licenciatura.

Quem pode participar

São elegíveis candidatos que obtiveram nota igual ou superior a 650 no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e que foram aprovados em cursos de licenciatura, na modalidade presencial, por meio de um dos seguintes programas:

- Sistema de Seleção Unificada (Sisu);

- Programa Universidade para Todos (Prouni);

- Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Divulgação UERGS
Educação Há 19 horas

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul abre vagas remanescentes para 2026

O processo seletivo das vagas remanescentes será realizado de forma simplificada, utilizando exclusivamente as notas de Língua Portuguesa e Matemática dos três anos do Ensino Médio.

 Imagem: Logomarca Pé-de-meia Licenciaturas (MEC)
Educação Há 1 dia

Pé-de-Meia Licenciaturas: cadastro para participar começa amanhã

Estudantes devem se cadastrar exclusivamente pela Plataforma Freire

 (Foto: Agência RBS)
Educação Há 1 dia

Governo do Estado abre edital com 20 bolsas para mestrado no exterior com investimento de R$ 5,5 milhões

Programa Talentos Globais RS prevê investimento de R$ 5,5 milhões e até 20 bolsas para formação em universidades de excelência no exterior

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Educação Há 5 dias

MEC define calendário nacional de matrícula na residência médica

Resolução veda dupla matrícula e fixa prazo para desistência formal

 -
Educação Há 5 dias

Governador Eduardo Leite faz maratona em escolas no início das aulas para mostrar transformação na educação

O governador Eduardo Leite fará uma maratona em escolas na próxima semana para marcar o início do ano letivo de 2026 e mostrar a transformação impl...

Tenente Portela, RS
28°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 31°
30° Sensação
1.01 km/h Vento
67% Umidade
8% (0mm) Chance chuva
06h20 Nascer do sol
19h18 Pôr do sol
Quarta
37° 20°
Quinta
38° 20°
Sexta
35° 18°
Sábado
33° 20°
Domingo
29° 19°
Últimas notícias
Justiça Há 10 minutos

Receita admite vazamento de dados de ministros do STF
Geral Há 10 minutos

Veja dicas para proteger seu celular de golpes virtuais no carnaval
Internacional Há 25 minutos

Presidente Lula visita a Índia a partir desta quarta-feira (18)
Brasil Há 45 minutos

Bolsonaro passou mal na cadeia e está sendo monitorado de acordo com familiar
Trânsito Há 48 minutos

Mulher permanece internada após incêndio veicular no interior de Panambi

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,22 +0,25%
Euro
R$ 6,18 -0,15%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 369,363,18 -2,52%
Ibovespa
186,464,30 pts -0.69%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias