Universidade Estadual do Rio Grande do Sul abre vagas remanescentes para 2026

A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs) publicou o Edital de Vagas Remanescentes para ingresso em cursos de graduação, contemplando diversas unidades no Estado, entre elas Frederico Westphalen e Três Passos. A iniciativa amplia as oportunidades para quem deseja iniciar o ensino superior ainda no ano letivo de 2026.

Em Frederico Westphalen, estão disponíveis vagas para o curso de Administração Pública, ofertado no turno noturno, possibilitando o acesso de estudantes que trabalham durante o dia. Já em Três Passos, há oportunidades em Administração – Agronegócio, também no período noturno, e em Agronomia, com oferta nos turnos integral e noturno.

O processo seletivo das vagas remanescentes será realizado de forma simplificada, utilizando exclusivamente as notas de Língua Portuguesa e Matemática dos três anos do Ensino Médio. A medida facilita o ingresso e amplia o acesso ao ensino superior público e gratuito.

As inscrições devem ser feitas entre os dias 23 de fevereiro e 2 de março, por meio do Portal do Candidato no site oficial da Uergs. O edital completo, com a relação de todos os cursos e unidades contempladas, está disponível para consulta online. A universidade reforça que as vagas são limitadas e orienta os interessados a não deixarem a inscrição para a última hora.

