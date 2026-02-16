Governo do Estado abre edital com 20 bolsas para mestrado no exterior com investimento de R$ 5,5 milhões

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict), em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs) e o Instituto Trajetórias, lançou o edital Fapergs 02/2026 do Programa Talentos Globais Rio Grande do Sul – Trajetórias. A iniciativa prevê a concessão de bolsas de Mestrado Pleno Internacional e auxílio-instalação, com investimento estadual superior a R$ 5,5 milhões.

O período de submissão de candidaturas ocorre de 13 de fevereiro a 8 de abril de 2026.

O edital tem como finalidade apoiar projetos de pesquisa que contribuam de maneira relevante para o fortalecimento e o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação no Rio Grande do Sul. Conforme a titular da Sict, Simone Stülp, a iniciativa também visa qualificar profissionais para atuarem como lideranças transformadoras nos setores produtivo, público e acadêmico, impulsionando a geração de conhecimento, inovação e desenvolvimento sustentável no Estado.

A ação é resultado de parceria firmada em outubro de 2025 com o Instituto Trajetórias, organização sem fins lucrativos dedicada a ampliar o acesso de talentos brasileiros a programas de mestrado nas principais universidades do mundo.

As bolsas

As oportunidades contemplam formação internacional de alto nível em cursos de pós-graduação stricto sensu, na modalidade presencial, em universidades estrangeiras de excelência.

De acordo com o edital, serão concedidas até 20 bolsas de Mestrado Pleno Internacional. Para participar, é necessário ter concluído a graduação até a data de publicação do edital, comprovar o início do processo de candidatura ou apresentar carta de aceite em programa presencial de universidade estrangeira de excelência, além de demonstrar vínculo direto com o Rio Grande do Sul mediante comprovação de residência no Estado.

O investimento global estimado é de R$ 5,516 milhões, sendo R$ 2,516 milhões oriundos do orçamento da Fapergs e R$ 3 milhões provenientes da Sict.

Cada candidato selecionado terá direito à bolsa de Mestrado Pleno Internacional pelo período de 12 a 24 meses, com valor mensal de R$ 9,2 mil. O edital também prevê auxílio-instalação no valor de R$ 55 mil, destinado à cobertura de despesas iniciais, como passagens, seguro-saúde, visto, acomodação temporária, materiais e demais custos acadêmicos.

Inscrições

As inscrições devem ser realizadas por meio do Sistema de Informação e Gestão de Projetos (SigFapergs).

O cronograma completo e as demais informações sobre o Programa Talentos Globais Rio Grande do Sul – Trajetórias estão disponíveis no edital.

