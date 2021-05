Coronel Bicaco:Hospital Santo Antônio recebe indicação de emenda no valor de 150 mil reais

Na última semana o Prefeito Jurandir da Silva e as lideranças locais do MBD, receberam ofício do Deputado Federal Osmar Terra, comunicando a indicação de emenda ao Orçamento Geral da União - OGU, na ordem de 150 mil reais, em favor da Associação Hospitalar Santo Antônio de Pádua de Coronel Bicaco.

Essa importante indicação é fruto da atuação política das lideranças locais, e das formalidades e visita dos representantes do Executivo e do Legislativo Bicaquense, ao Gabinete do Deputado Osmar Terra em meados deste mês, na capital federal.

O hospital está habilitado a receber recursos federais por indicação direta, sem a necessidade da intermediação do município.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.