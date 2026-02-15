Domingo, 15 de Fevereiro de 2026
19°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Primeira rodada do Receita Certa do governo do Estado em 2026 premia mais de 3 milhões de pessoas na Nota Fiscal Gaúcha

A primeira rodada do Receita Certa em 2026 já está disponível para quem participa do Nota Fiscal Gaúcha (NFG). A Secretaria da Fazenda, por meio da...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
15/02/2026 às 13h21
Primeira rodada do Receita Certa do governo do Estado em 2026 premia mais de 3 milhões de pessoas na Nota Fiscal Gaúcha
-

A primeira rodada do Receita Certa em 2026 já está disponível para quem participa do Nota Fiscal Gaúcha (NFG). A Secretaria da Fazenda, por meio da Receita Estadual, abriu o período de resgates do benefício, que neste ciclo não conta com valores novos, mas reúne os recursos expirados no trimestre anterior e redistribuídos entre os consumidores.

Desde sexta-feira (13/2), os pedidos podem ser feitos pelo site ou aplicativo do programa, que utiliza exclusivamente login gov.br. Na área “meus prêmios”, o participante visualiza o valor disponível e escolhe a forma de recebimento. O repasse pode ser realizado para conta do Banrisul ou via Pix para outras instituições, desde que a chave seja o CPF. O depósito não é imediato, mas o valor fica garantido assim que a solicitação é concluída.

Nesta primeira rodada do ano, mais de 3 milhões de consumidores atingiram o valor mínimo necessário para resgatar o benefício, impulsionados exclusivamente pela redistribuição dos saldos não retirados na etapa anterior, conforme regras do programa. Já as quantias individuais inferiores a R$ 1 permanecem acumuladas, seguindo para as próximas rodadas.

O Receita Certa distribui valores sempre que há incremento real na arrecadação do ICMS do varejo. No trimestre analisado, o indicador ficou abaixo do percentual mínimo previsto em lei para gerar premiação direta, mas a soma dos recursos não resgatados anteriormente garantiu a liberação desta rodada.

Para a Receita Estadual, o programa segue fortalecendo a cidadania fiscal e incentivando o registro do CPF na nota, prática que amplia a formalização no varejo. “O programa mostra que pequenos gestos, como registrar o CPF na nota, têm impacto direto na sociedade. Além de reforçar o combate à informalidade, os benefícios retornam ao próprio cidadão, seja na forma de premiação ou mediante serviços providos pelo Estado. É um ciclo positivo que queremos ampliar cada vez mais”, afirma o subsecretário da Receita Estadual, Ricardo Neves.

Valores desta rodada

O valor a cada cem pontos equivale a R$ 0,09 e o repasse máximo pago por participante nesta rodada é de R$ 14,01 e o montante total disponibilizado para resgate é de R$ 14.606.428,19.

Para solicitar o resgate, basta acessar o site ou aplicativo do Nota Fiscal Gaúcha, fazer login gov.br, entrar na área “meus prêmios”, selecionar o valor disponível e escolher a forma de recebimento. O prazo para realizar a solicitação é de 90 dias a partir da liberação.

Texto: Juliane Kerschner/Ascom Sefaz
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 2 horas

Operação Carnaval da polícia de SP já prendeu 33 pessoas

Furto de celulares e venda de bebida adulterada são principais crimes

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Há 3 horas

Exposição a multidões no carnaval traz riscos à saúde dos animais

Veterinário alerta ainda para evitar contato com glitter e espuma

 -
Planejamento Há 3 horas

Locação de geradores para a Fundação de Atendimento Sócio-Educativo está na Agenda Celic de 18 a 20 de fevereiro

A contratação de serviço de locação de geradores para atender os Centros de Atendimentos Socioeducativos da Fundação de Atendimento Sócio-Educativo...
Geral Há 23 horas

Morre José Álvaro Moisés, intelectual fundador do PT

Ele foi uma das principais referências da ciência política no Brasil

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Há 1 dia

Metrô de SP funcionará ininterruptamente de sábado para domingo

Saiba as alterações do transporte durante o carnaval

Tenente Portela, RS
24°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 27°
25° Sensação
1.37 km/h Vento
85% Umidade
100% (2.86mm) Chance chuva
06h18 Nascer do sol
19h19 Pôr do sol
Segunda
34° 18°
Terça
34° 19°
Quarta
38° 19°
Quinta
37° 20°
Sexta
32° 18°
Últimas notícias
Fazenda Há 20 minutos

Primeira rodada do Receita Certa do governo do Estado em 2026 premia mais de 3 milhões de pessoas na Nota Fiscal Gaúcha
Economia Há 35 minutos

Empresas vão poder abater dívidas se conectarem faculdades à internet
Esportes Há 2 horas

Rayssa Leal vence primeira etapa do circuito mundial de skate
Geral Há 2 horas

Operação Carnaval da polícia de SP já prendeu 33 pessoas
Geral Há 3 horas

Exposição a multidões no carnaval traz riscos à saúde dos animais

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,22 -0,09%
Euro
R$ 6,20 -0,05%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 381,884,74 +0,10%
Ibovespa
186,464,30 pts -0.69%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias