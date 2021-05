Santo Augusto inicia vacinação para pessoas acima de 18 anos com comorbidades

O município de Santo Augusto inicia hoje, quarta-feira, nas UBSs, a vacinação contra a covid-19 do grupo de comorbidades destinada á pessoas com 18 anos ou mais. Todos devem levar junto uma cópia do documento que comprove a patologia da comorbidade, para agilizar os trabalhos.

A secretaria de saúde lembra que conforme a Nota técnica do estado do RS, os hipertensos que se enquadram no grupo devem estar tomando 3 tipos diferentes de medicamentos para Pressão Arterial ou ter lesão cardíaca (avaliado pelo médico).

