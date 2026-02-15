Domingo, 15 de Fevereiro de 2026
19°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Locação de geradores para a Fundação de Atendimento Sócio-Educativo está na Agenda Celic de 18 a 20 de fevereiro

A contratação de serviço de locação de geradores para atender os Centros de Atendimentos Socioeducativos da Fundação de Atendimento Sócio-Educativo...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
15/02/2026 às 10h21
Locação de geradores para a Fundação de Atendimento Sócio-Educativo está na Agenda Celic de 18 a 20 de fevereiro
-

A contratação de serviço de locação de geradores para atender os Centros de Atendimentos Socioeducativos da Fundação de Atendimento Sócio-Educativo do Rio Grande do Sul (Fase) nos municípios de Porto Alegre e Santa Maria é uma das 11 licitações previstas na Agenda Celicpara o período de 18 e 20 de fevereiro. A Agenda Celic é organizada pela Central de Licitações (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG).

Solicitado pela própria Fase, o edital prevê o transporte e a instalação dos geradores para os respectivos centros socioeducativos dos dois municípios. O serviço de locação terá duração de dois anos, e possui valor de contratação estimado em R$ 720 mil para o período. A licitação ocorrerá via pregão eletrônico na sexta-feira (20/2), às 9h30, e a empresa vencedora será a que oferecer o menor valor total para dois anos.

A Agenda Celic da semana prevê, ainda, aquisição de refeições, veículos e serviços de atenção domiciliar, entre outros. Os certames são realizados com o objetivo de atender a requisições de diversos órgãos e secretarias do governo estadual. Podem participar dos processos as empresas devidamente credenciadas no Portal do Fornecedor RS .

Agenda Celic

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado, aos profissionais de imprensa e à sociedade.

Texto: Ascom SPGG
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
-
Fazenda Há 28 minutos

Primeira rodada do Receita Certa do governo do Estado em 2026 premia mais de 3 milhões de pessoas na Nota Fiscal Gaúcha

A primeira rodada do Receita Certa em 2026 já está disponível para quem participa do Nota Fiscal Gaúcha (NFG). A Secretaria da Fazenda, por meio da...
Geral Há 2 horas

Operação Carnaval da polícia de SP já prendeu 33 pessoas

Furto de celulares e venda de bebida adulterada são principais crimes

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Há 3 horas

Exposição a multidões no carnaval traz riscos à saúde dos animais

Veterinário alerta ainda para evitar contato com glitter e espuma
Geral Há 23 horas

Morre José Álvaro Moisés, intelectual fundador do PT

Ele foi uma das principais referências da ciência política no Brasil

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Há 1 dia

Metrô de SP funcionará ininterruptamente de sábado para domingo

Saiba as alterações do transporte durante o carnaval

Tenente Portela, RS
24°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 27°
25° Sensação
1.37 km/h Vento
85% Umidade
100% (2.86mm) Chance chuva
06h18 Nascer do sol
19h19 Pôr do sol
Segunda
34° 18°
Terça
34° 19°
Quarta
38° 19°
Quinta
37° 20°
Sexta
32° 18°
Últimas notícias
Fazenda Há 20 minutos

Primeira rodada do Receita Certa do governo do Estado em 2026 premia mais de 3 milhões de pessoas na Nota Fiscal Gaúcha
Economia Há 35 minutos

Empresas vão poder abater dívidas se conectarem faculdades à internet
Esportes Há 2 horas

Rayssa Leal vence primeira etapa do circuito mundial de skate
Geral Há 2 horas

Operação Carnaval da polícia de SP já prendeu 33 pessoas
Geral Há 3 horas

Exposição a multidões no carnaval traz riscos à saúde dos animais

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,22 -0,09%
Euro
R$ 6,20 -0,05%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 381,884,74 +0,10%
Ibovespa
186,464,30 pts -0.69%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias