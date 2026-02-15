Locação de geradores para a Fundação de Atendimento Sócio-Educativo está na Agenda Celic de 18 a 20 de fevereiro

A contratação de serviço de locação de geradores para atender os Centros de Atendimentos Socioeducativos da Fundação de Atendimento Sócio-Educativo do Rio Grande do Sul (Fase) nos municípios de Porto Alegre e Santa Maria é uma das 11 licitações previstas na Agenda Celicpara o período de 18 e 20 de fevereiro. A Agenda Celic é organizada pela Central de Licitações (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG).

Solicitado pela própria Fase, o edital prevê o transporte e a instalação dos geradores para os respectivos centros socioeducativos dos dois municípios. O serviço de locação terá duração de dois anos, e possui valor de contratação estimado em R$ 720 mil para o período. A licitação ocorrerá via pregão eletrônico na sexta-feira (20/2), às 9h30, e a empresa vencedora será a que oferecer o menor valor total para dois anos.

A Agenda Celic da semana prevê, ainda, aquisição de refeições, veículos e serviços de atenção domiciliar, entre outros. Os certames são realizados com o objetivo de atender a requisições de diversos órgãos e secretarias do governo estadual. Podem participar dos processos as empresas devidamente credenciadas no Portal do Fornecedor RS .

Agenda Celic

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado, aos profissionais de imprensa e à sociedade.