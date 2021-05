Miraguaí: Vacinação para professores e funcionários de escolas municipais inicia hoje

A Secretaria Municipal de Saúde de Miraguaí iniciou na manhã desta quarta-feira, 26, a imunização dos professores e funcionários das escolas da Rede Municipal de Ensino.

De acordo com o secretário municipal de Educação e Cultura, Carlos Faccio a imunização atinge professores, monitores, merendeiras, serventes e motoristas do transporte escolar do município, totalizando cerca de 80 pessoas vacinadas com a Pfizer.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.