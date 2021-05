São Martinho recebeu 54 doses da Pfizer para vacinação de pessoas com deficiência e doenças raras

A Secretaria de Saúde do município de São Martinho recebeu cinquenta e quatro doses da Pfizer para a vacinação de pessoas com deficiência permanente física, intelectual ou sensorial (visual ou auditiva); pessoas com doenças raras e pessoas com espectro autista com 18 anos ou mais. Serão aceitos como documento comprobatório: laudo médico que indique a doença/deficiência.

Este grupo inclui pessoas com limitação motora que cause grande dificuldade ou incapacidade para andar ou subir escadas, como amputação, paraplegia, tetraplegia, ostomia, nanismo etc; Indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de ouvir mesmo com uso de aparelho auditivo; Indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de enxergar mesmo com uso de óculos e indivíduos com alguma deficiência intelectual permanente que limite as suas atividades habituais, como trabalhar, ir à escola, brincar etc.

O agendamento poderá ser realizado via whatsapp pelo número: 9 9651-6480. A vacinação acontece junto ao Centro do Idoso da cidade.

