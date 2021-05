A Prefeitura de Crissiumal e SINE anunciaram novas oportunidades de emprego:

1 vaga para motorista,com experiência,Categoria D.

1 vaga para Cuidadora de Idosos.

Os interessados deixar o currículo no Sine Crissiumal até dia 28/05.

