Novo lote com mais de 350 mil doses de vacina contra covid chega ao RS

Já está em solo gaúcho uma nova remessa da vacina contra a covid-19 da AstraZeneca/Oxford. A aeronave com 353.250 doses do imunizante pousou pouco depois das 6h desta quarta-feira (26) no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre.

Após o desembarque, as vacinas foram colocadas em um caminhão e, com escolta da Polícia Federal, saíram às 6h30min para a Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi), na zona leste da Capital.

Ainda serão definidos os grupos que receberão os imunizantes e, somente depois, será feita a retirada das doses pelas coordenadorias regionais.

