Governador Eduardo Leite faz maratona em escolas no início das aulas para mostrar transformação na educação

O governador Eduardo Leite fará uma maratona em escolas na próxima semana para marcar o início do ano letivo de 2026 e mostrar a transformação impl...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
12/02/2026 às 09h22
-

O governador Eduardo Leite fará uma maratona em escolas na próxima semana para marcar o início do ano letivo de 2026 e mostrar a transformação implementada na Rede Estadual, que está chegando a mil obras concluídas em instituições de ensino em suas duas gestões, desde 2019. Leite estará acompanhado das secretárias da Educação, Raquel Teixeira, e de Obras Públicas, Izabel Matte.

Entre os destaques da transformação está a modernização dos fluxos internos e a descentralização de recursos, que aceleraram as obras escolares. Até 2019, por exemplo, o intervalo entre a solicitação de um reparo por uma escola e o início efetivo do serviço superava os mil dias. Agora, é de aproximadamente 90 dias. Desde 2019, o governo do Estado já aplicou R$ 675 milhões nas instituições de ensino, entre melhorias entregues e sendo realizadas.

O roteiro das visitas inclui quatro escolas, começando na quarta-feira (18/2), às 10h, em Pelotas, no Instituto Estadual Assis Brasil. O prédio histórico passou por reforma que recuperou a estrutura quase centenária, em um investimento de R$ 1,5 milhão. Atualmente, estão sendo aplicados mais R$ 7 milhões em melhorias complementares. Antes, o cenário era de degradação. Agora, a infraestrutura está sendo restaurada e a pintura, que segue o modelo do Escola+, por exemplo, mostra que o colégio ganhou nova vida.

À tarde, a comitiva seguirá para Santa Cruz do Sul, na Escola José Mânica, com evento de volta às aulas marcado para as 14h. A instituição é um dos símbolos da mudança na gestão. Após anos operando com salas modulares (contêineres) devido a interdições provocadas por rachaduras nas paredes e infiltrações, a escola recebeu um prédio novo de dois pavimentos, em um investimento de R$ 4,6 milhões, além de outras melhorias.

Na quinta-feira (19/2), em Caxias do Sul, o foco será o Instituto de Educação Cristóvão de Mendoza, uma das escolas públicas mais tradicionais da Serra Gaúcha, que recebeu cerca de R$ 20,2 milhões em investimentos do governo do Estado para resolver problemas crônicos, que incluíram a recuperação dos blocos A, B e C e ampliação do refeitório.

A maratona terminará na sexta-feira (20/2), em São Leopoldo, no Colégio Professor Augusto Meyer, onde foram concluídas obras de melhorias em acessibilidade e infraestrutura elétrica. São R$ 2,5 milhões em investimentos, que incluíram manutenção da alvenaria, cobertura, instalações elétricas e hidrossanitárias, pisos, paredes, forros e pinturas e reconstrução do muro e calçada.

Mais investimentos

A abertura do ano letivo contempla 2.300 escolas da Rede Estadual, que atendem mais de 700 mil estudantes, com o apoio de cerca de 39 mil professores, ministrando aulas em todos os níveis da educação básica.

As visitas também serão uma oportunidade para destacar as ações realizadas pelo governo do Estado para impulsionar a educação gaúcha, como as promoções na carreira do magistério, retomadas após dez anos e que beneficiaram mais de 23 mil professores e cerca de 200 especialistas. E novas contratações, que chegarão a 7,5 mil professores até o final de 2026.

Além disso, programas como o Pé no Futuro, que disponibiliza R$ 150 por estudante inscrito no CadÚnico para a compra de tênis e meias, e do Todo Jovem na Escola, que desde 2021 já repassou mais de R$ 565 milhões a estudantes do Ensino Médio, ajudam a reduzir a evasão escolar. O governo do Estado também investiu R$ 260 milhões com a distribuição gratuita de uniformes escolares a todos os alunos da rede estadual. E, a partir de 2026, professores e equipes diretivas também são beneficiados, um movimento inédito na história da rede.

Aviso de pauta

O quê: abertura do ano letivo em Pelotas e região
Quando:quarta-feira (18/2), às 10h
Onde:Instituto de Educação Assis Brasil (Rua Antônio dos Anjos, 296 - Centro, Pelotas)

O quê:abertura do ano letivo em Santa Cruz do Sul e região
Quando:quarta-feira (18/2), às 14h
Onde:Escola Estadual de Ensino Médio José Mânica (Rua Carlos Swarowsky, 401 - bairro Esmeralda, Santa Cruz do Sul).

O quê:abertura do ano letivo em Caxias do Sul e região
Quando:quinta-feira (19/2), às 10h
Onde:Instituto Estadual de Educação Cristóvão de Mendoza (Av. Júlio de Castilhos, 3947 - bairro Cinquentenário, Caxias do Sul).

O quê:abertura do ano letivo em São Leopoldo e região
Quando:sexta-feira (20/2), às 10h
Onde:Colégio Estadual de Ensino Fundamental Professor Augusto Meyer (Rua Reinaldo Becker, 225 - Scharlau, São Leopoldo)

© Fernando Frazão/Agência Brasil
