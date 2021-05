Fepam entrega licença que permitirá ampliação da fábrica da JBS em Bom Retiro do Sul

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) entregará, nesta quarta-feira (26/5), às 10h, Licença Prévia para a JBS que autoriza a empresa a seguir com o projeto de ampliação de fábrica em Bom Retiro do Sul.

A entrega ocorrerá na própria unidade e contará com a presença da presidente da Fepam, Marjorie Kauffmann, do secretário do Meio Ambiente e Infraestrutura, Luiz Henrique Viana, e do secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, Joel Maraschin, além da diretoria da empresa.

O licenciamento ambiental é um procedimento necessário para a continuidade do projeto que prevê um total de R$ 1,7 bilhão em melhorias nas unidades da JBS no Estado. O anúncio dos investimentos por parte da empresa ocorreu em abril com a participação do governador Eduardo Leite.

Os atendimentos aos veículos de imprensa por parte da Fepam e da Sema serão realizados sob demanda pelo telefone (51) 9 8445-7746.

Aviso de pauta

O quê: entrega da Licença Prévia para a JBS em Bom Retiro do Sul

Quando: quarta-feira (26/5), às 10h

Onde: fábrica da JBS em Bom Retiro do Sul

Atendimento à imprensa: (51) 9 8445-7746