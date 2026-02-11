Recém-nascida de Humaitá é transferida para Santa Maria e passa por cirurgia

A pequena Maithe Vitória Faleiro Ribeiro, nascida em Humaitá e com poucos dias de vida, foi internada no Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM) na tarde desta terça-feira (10), após necessidade de encaminhamento urgente para atendimento especializado.

Conforme relato dos familiares, a menina foi submetida a um procedimento cirúrgico ainda nesta terça-feira e apresenta boa recuperação. Está prevista uma nova intervenção dentro de aproximadamente seis meses e, segundo orientação médica repassada aos pais, o tratamento deverá ser concluído antes que a criança complete um ano de idade.

A transferência ocorreu por meio do sistema de Gerenciamento de Internações Hospitalares (Gerint), após solicitação do Hospital Santo Antônio, de Tenente Portela. A Associação Pró-UTI Neonatal e Pediátrica do Rio Grande do Sul (AUNP-RS) acompanhou o caso e ingressou com medida judicial. O Tribunal de Justiça do Estado concedeu decisão liminar para acelerar a disponibilização de leito e garantir o deslocamento da paciente.

A Secretaria Municipal de Saúde de Humaitá informou que prestou apoio à família durante todo o processo. O caso ganhou ampla repercussão depois que os pais fizeram um apelo público nas redes sociais em busca de ajuda para a transferência.

Maithe completa oito dias de vida nesta quarta-feira (11). Filha de Anderson Ribeiro e Denise Faleiro, ela nasceu em Tenente Portela e foi diagnosticada com uma malformação intestinal, o que tornou necessária a intervenção especializada.

Em manifestação, a família agradeceu às equipes de saúde, instituições e à comunidade que contribuíram para que o atendimento fosse viabilizado.

