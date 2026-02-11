Postagem em rede social sobre suposta ameaça a escolas é apurada em Santo Augusto

Uma postagem divulgada nas redes sociais nesta terça-feira, 10, levantou preocupação em Santo Augusto ao mencionar uma suposta ameaça de ataque a escolas no retorno das aulas. O conteúdo circulou a partir de um perfil novo no Instagram, trazendo nos stories a mensagem “suspeita de ataque às escolas na volta às aulas em Santo Augusto – RS”, acompanhada de um @ e print de um perfil no TikTok.

Diante da repercussão, a Secretaria Municipal de Educação (SME) emitiu a Nota de Esclarecimento, informando que o caso está sendo devidamente apurado pelo Núcleo de Prevenção à Violência Extrema (NUPVE), do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. A Polícia Civil também apura os fatos.

Segundo a secretária municipal de Educação, Eliane Teresinha Paier, todas as medidas legais e preventivas necessárias já foram adotadas para garantir a segurança dos alunos, profissionais da educação e da comunidade escolar. A SME reforça que segue acompanhando a situação de forma permanente, em articulação com os órgãos competentes, priorizando o bem-estar de todos.

As aulas iniciam em Santo Augusto nas seguintes datas:

Rede municipal:

18/02 (quarta-feira) – início das aulas no turno da tarde (vespertino);

19/02 (quinta-feira) – início das aulas no turno da manhã (matutino).

Rede estadual: início das aulas nas mesmas datas da rede municipal.

Rede privada: as aulas já iniciaram nesta terça-feira.

A orientação das autoridades é para que a comunidade não compartilhe boatos, busque informações em canais oficiais e confie no trabalho conjunto dos órgãos responsáveis pela segurança e pela educação no município.







Nota na íntegra:

Nota de Esclarecimento nº 1/2026 – SME

A Secretaria Municipal de Educação de Santo Augusto vem a público esclarecer que, em relação às recentes informações divulgadas em redes sociais acerca de supostas ameaças de atentados contra as escolas, previstas para o início do ano letivo, informa que:

O fato está sendo devidamente apurado pelo Núcleo de Prevenção à Violência Extrema (NUPVE), do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul;

Todas as medidas legais e preventivas necessárias para garantir a segurança dos alunos, profissionais da educação e da comunidade escolar já foram adotadas.

Ressaltamos que a Secretaria Municipal de Educação permanece acompanhando a situação de forma permanente, em articulação com os órgãos competentes, prezando pela segurança e pelo bem-estar de toda a comunidade escolar.

Santo Augusto, 10 de fevereiro de 2026.

Atenciosamente,

Eliane Teresinha Paier

Secretária Municipal de Educação.