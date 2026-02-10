TJRS alerta população sobre envio de mensagens falsas por SMS

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) informa que estão em circulação mensagens falsas enviadas por SMS, caracterizando uma tentativa de phishing, golpe cibernético no qual criminosos se passam por entidades confiáveis — como bancos, empresas ou órgãos públicos — por meio de e-mail, mensagens de texto ou redes sociais. Diversos usuários relataram o recebimento de textos que mencionam supostas irregularidades no CPF do destinatário e solicitam o acesso a links, sob a alegação de “evitar o bloqueio de bens ou de conta bancária”.

O TJRS não envia mensagens de texto (SMS) para cidadãos, seja para o público interno ou externo. Essas comunicações são fraudulentas e têm como objetivo obter indevidamente dados pessoais ou financeiros.

Para sua segurança digital, caso receba esse tipo de mensagem, siga as orientações abaixo:

- Não responda ao SMS;

- Não clique em links ou arquivos recebidos por SMS;

- Apague a mensagem ou registre a ocorrência como tentativa de phishing junto à sua operadora.

O alerta reforça que esse tipo de abordagem não corresponde a nenhuma prática oficial do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Em caso de dúvida, utilize sempre os canais oficiais do TJRS para obter informações.

