Terça, 10 de Fevereiro de 2026
20°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

TJRS alerta população sobre envio de mensagens falsas por SMS

Golpe utiliza supostas irregularidades no CPF para induzir vítimas a clicar em links fraudulentos.

Por: Marcelino Antunes Fonte: TJRS
10/02/2026 às 10h07
TJRS alerta população sobre envio de mensagens falsas por SMS
(Foto: Geração IA)

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) informa que estão em circulação mensagens falsas enviadas por SMS, caracterizando uma tentativa de phishing, golpe cibernético no qual criminosos se passam por entidades confiáveis — como bancos, empresas ou órgãos públicos — por meio de e-mail, mensagens de texto ou redes sociais. Diversos usuários relataram o recebimento de textos que mencionam supostas irregularidades no CPF do destinatário e solicitam o acesso a links, sob a alegação de “evitar o bloqueio de bens ou de conta bancária”.

O TJRS não envia mensagens de texto (SMS) para cidadãos, seja para o público interno ou externo. Essas comunicações são fraudulentas e têm como objetivo obter indevidamente dados pessoais ou financeiros.

Para sua segurança digital, caso receba esse tipo de mensagem, siga as orientações abaixo:

   - Não responda ao SMS;

   - Não clique em links ou arquivos recebidos por SMS;

   - Apague a mensagem ou registre a ocorrência como tentativa de phishing junto à sua operadora.

O alerta reforça  que esse tipo de abordagem não corresponde a nenhuma prática oficial do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Em caso de dúvida, utilize sempre os canais oficiais do TJRS para obter informações.

 

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Reprodução RBS TV / Divulgação)
Investigação Há 8 horas

Polícia Civil ouve PM suspeito de homicídio em Porto Lucena

Policial militar foi preso em flagrante após a morte de um homem de 56 anos durante atendimento de ocorrência no Noroeste do Estado

 (Foto: Reprodução / Jornal O Celeiro)
Crime Ambiental Há 14 horas

Suspeita de envenenamento de animais em Santo Augusto mobiliza Associação Causa Animal

Casos registrados nos bairros São João e Getúlio Vargas resultaram na morte de uma cadela e deixaram um gato em estado grave.

 (Foto: Tânia Rêgo / Agência Brasil)
Redes Sociais Há 1 dia

Projeto de lei propõe proibição de redes sociais para menores de 16 anos no Brasil

Proposta apresentada na Câmara altera o ECA Digital e prevê verificação obrigatória de idade pelas plataformas.

 (Foto: Detran RS)
Golpe Pix Há 5 dias

DetranRS alerta para golpes no pagamento do IPVA e licenciamento via Pix

Órgão orienta motoristas a conferirem o nome do beneficiário antes de concluir a transação e reforça que não envia links ou boletos por mensagens.

 (Foto: Reprodução / Observador Regional)
Ato Cidadão Há 5 dias

Agricultor faz roçada em trevo de Campo Novo por conta própria para evitar acidentes

Cansado da falta de manutenção do Estado e da União, Tonho Baraldi limpou o entroncamento da ERS-518 com a BR-468, onde o matagal comprometia a visibilidade e colocava motoristas em risco

Tenente Portela, RS
24°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 35°
24° Sensação
0.89 km/h Vento
70% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h15 Nascer do sol
19h23 Pôr do sol
Quarta
37° 19°
Quinta
37° 19°
Sexta
30° 19°
Sábado
29° 18°
Domingo
27° 18°
Últimas notícias
Câmara Há 2 horas

Câmara analisa redução de alíquotas tributárias para indústria química; acompanhe
Câmara Há 2 horas

Deputada apresenta 95 propostas para viabilizar enfrentamento a feminicídios
Economia Há 2 horas

FGC aprova plano emergencial para cobrir rombo do Banco Master
Câmara Há 2 horas

Câmara aprova projeto que cria a Universidade Federal do Esporte
Câmara Há 2 horas

Deputados aprovam urgência para projeto que incentiva instalação de datacenters no Brasil

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,20 +0,21%
Euro
R$ 6,19 +0,19%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,94%
Bitcoin
R$ 380,288,26 +0,43%
Ibovespa
185,929,33 pts -0.17%
Mega-Sena
Concurso 2970 (07/02/26)
22
32
37
41
42
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6949 (09/02/26)
21
51
60
67
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3609 (09/02/26)
02
05
06
08
09
10
11
12
13
17
19
20
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2886 (09/02/26)
01
03
05
12
13
28
35
48
49
50
72
74
75
76
77
80
81
82
90
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2923 (09/02/26)
04
10
12
22
34
35
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias