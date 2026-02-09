Governo do Estado realiza Jornada Pedagógica de alinhamento e preparação para o início do ano letivo nas escolas estaduais

Dando sequência à Jornada Pedagógica 2026, a Secretaria da Educação (Seduc) realizou, nesta segunda-feira (9/2), umalivetransmitida pela TV Seduc RS no YouTube, que marcou oficialmente o início das atividades presenciais nas escolas. A atividade foi conduzida pela titular da pasta, Raquel Teixeira, com participação do pró-reitor Acadêmico e professor da Unisinos, Gustavo Borba. A transmissão teve como tema “Escola, uma comunidade de aprendizagens” e mobilizou professores e equipes diretivas das mais de 2,3 mil escolas estaduais para a preparação do início do ano letivo, que ocorrerá em 18 de fevereiro.

A Jornada organiza a semana que antecede o retorno dos estudantes com o objetivo de alinhar práticas, retomar as prioridades da Rede Estadual e fortalecer o planejamento pedagógico nas escolas. As atividades seguem o modelo de governança da Seduc e são conduzidas de forma articulada entre secretaria, Coordenadorias Regionais de Educação (CREs), diretores, supervisores e orientadores educacionais.

Nesta segunda-feira (9/2), a orientação geral esteve a cargo da pasta e das CREs. Na terça-feira (10/2), os diretores liderarão as atividades nas escolas. Na quarta-feira (11/2) e na quinta-feira (12/2), os momentos formativos serão conduzidos pelos supervisores escolares. Na sexta-feira (13/2), a condução ficará sob responsabilidade dos orientadores educacionais. A proposta é que cada etapa contribua para organizar o planejamento pedagógico, alinhar as equipes e preparar o ambiente escolar para receber os estudantes.

Panorama da Rede Estadual e prioridades para 2026

Durante alive, Raquel apresentou uma retrospectiva da evolução da Rede desde 2021 até a consolidação da Agenda da Educação RS 2025–2035 , destacando como o sistema de governança e o acompanhamento de indicadores vêm orientando as decisões pedagógicas. A secretária também evidenciou resultados alcançados em 2025, como a redução do abandono escolar, a ampliação do Ensino Médio em Tempo Integral, o aumento das taxas de aprovação e a participação expressiva dos estudantes no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e no Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Rio Grande do Sul (Saers).

“Esses avanços são fruto direto do trabalho realizado nas escolas. O esforço que fazemos, professores, alunos e funcionários, para sermos hoje melhores do que fomos ontem e amanhã melhores do que somos hoje é o próprio processo pedagógico”, afirmou a secretária.

O engajamento dos professores nos cursos autoinstrucionais propostos pela Seduc também foi destacado. “Mais de 66% dos docentes da Rede Estadual já concluíram os cursos. É o maior movimento autoinstrucional que já aconteceu na Rede, e isso demonstra o compromisso dos professores com a qualificação do trabalho em sala de aula”, reconheceu Raquel.

Ao abordar as prioridades pedagógicas para 2026, Raquel reforçou os eixos que irão orientar o trabalho das escolas ao longo do ano: a elevação da qualidade da aprendizagem, a redução das desigualdades educacionais, a garantia do acesso e da conclusão da educação na idade certa e a ampliação da inserção qualificada dos jovens na economia. Essas prioridades se desdobram em estratégias que incluem o acompanhamento sistemático de indicadores, a consolidação das políticas já implementadas e o fortalecimento das práticas pedagógicas nas salas de aula.

Reflexões sobre o papel do professor e da escola

Na sequência da programação, Gustavo Borba trouxe reflexões sobre o papel do professor e da escola como espaços de experiência, escuta e conexão. Ele ressaltou que a aprendizagem ocorre a partir da relação entre professores, estudantes e o ambiente escolar e que práticas de acolhimento, escuta e organização do espaço impactam diretamente o engajamento dos alunos.

“O que vocês fazem dentro e fora da sala de aula é essencial. A tecnologia pode contribuir, mas só faz sentido quando há intencionalidade pedagógica. A base da aprendizagem continua sendo a relação humana”, afirmou.

Ao final da transmissão, a secretária desejou um ano letivo produtivo a toda a Rede e reforçou o sentido da Jornada como momento de alinhamento e preparação para a chegada dos estudantes em 18 de fevereiro. “Estamos em um momento muito positivo da educação gaúcha. Que esta semana seja de organização, reflexão e fortalecimento para que possamos receber nossos alunos da melhor forma possível”, concluiu.