Falta de água mobiliza região e cobra respostas da Aegea

A recorrente falta de abastecimento de água em municípios da Região Celeiro voltou a ser tema de discussão em reunião realizada na última quinta-feira, durante encontro promovido pela AMUCELEIRO. O encontro reuniu prefeitos da região e representantes da diretoria da Aegea, empresa responsável pelos serviços de saneamento, com o objetivo de tratar especificamente dos problemas enfrentados pela população nos últimos meses.

Durante a reunião, conforme relatou o prefeito de Vista Gaúcha Claudemir José Locatelli, foram apresentados depoimentos de consumidores, além de mensagens e registros fotográficos, encaminhados por moradores dos municípios afetados. O material teve como finalidade demonstrar à diretoria da empresa a gravidade da situação e os impactos diretos da falta de água no dia a dia da população.

A reportagem também entrou em contato com a Administração Municipal de Tenente Portela para buscar esclarecimentos sobre as medidas adotadas frente ao problema. O prefeito Rosemar Sala informou que esteve reunido, também na última quinta-feira, com a direção da Aegea, ocasião em que exigiu o restabelecimento do abastecimento de água, bem como as adequações necessárias no sistema para evitar novas interrupções.

Ainda segundo o prefeito, durante a reunião foi levantada a questão do atendimento ao público, atualmente realizado apenas dois dias por semana, nas segundas e quartas-feiras, no período da tarde. Para a administração municipal, o formato atual é insuficiente diante das constantes demandas da comunidade.

Além do Executivo, o Legislativo Municipal também acompanha a situação. A Câmara de Vereadores deve encaminhar uma solicitação formal à empresa, pedindo explicações tanto sobre a falta de abastecimento quanto sobre a limitação dos dias e horários de atendimento à população, além de cobrar soluções efetivas para o problema.

O caso segue sendo acompanhado pelas autoridades locais e regionais, enquanto a comunidade aguarda respostas e providências que garantam a regularidade de um serviço essencial.











