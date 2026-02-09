Ricardo Raffaelli leva Tenente Portela ao pódio do Brasileiro de Paraciclismo



O atleta gaúcho Ricardo Raffaelli, de Tenente Portela, brilhou na abertura do Campeonato Brasileiro de Paraciclismo 2026.

A primeira etapa da competição foi realizada no Autódromo Internacional Nelson Barro, em Guaporé.

Na prova, com percurso de 34,5 quilômetros, o portelense mostrou alto nível técnico e excelente preparo físico.

Com uma atuação consistente e estratégica, Raffaelli garantiu a segunda colocação no pódio nacional.

O resultado confirma o bom momento vivido pelo atleta na temporada.

A conquista também projeta Tenente Portela no cenário esportivo brasileiro.

Ricardo destacou a importância do apoio recebido da comunidade e dos patrocinadores.

Segundo ele, o incentivo é essencial para manter o foco e a evolução nas competições.

A performance fortalece as expectativas para as próximas etapas do campeonato.

A próxima disputa acontece em Cruz Alta.

A etapa será realizada no dia 1º de março.

Ricardo Raffaelli segue representando Tenente Portela com orgulho e determinação.











