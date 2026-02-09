Ricardo Raffaelli leva Tenente Portela ao pódio do Brasileiro de Paraciclismo

O atleta gaúcho Ricardo Raffaelli, de Tenente Portela, brilhou na abertura do Campeonato Brasileiro de Paraciclismo 2026.
A primeira etapa da competição foi realizada no Autódromo Internacional Nelson Barro, em Guaporé.
Na prova, com percurso de 34,5 quilômetros, o portelense mostrou alto nível técnico e excelente preparo físico.
Com uma atuação consistente e estratégica, Raffaelli garantiu a segunda colocação no pódio nacional.
O resultado confirma o bom momento vivido pelo atleta na temporada.
A conquista também projeta Tenente Portela no cenário esportivo brasileiro.
Ricardo destacou a importância do apoio recebido da comunidade e dos patrocinadores.
Segundo ele, o incentivo é essencial para manter o foco e a evolução nas competições.
A performance fortalece as expectativas para as próximas etapas do campeonato.
A próxima disputa acontece em Cruz Alta.
A etapa será realizada no dia 1º de março.
Ricardo Raffaelli segue representando Tenente Portela com orgulho e determinação.
