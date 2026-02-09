Transporte escolar de Derrubadas mantém roteiros e horários para início das aulas
Em relação à escola estadual, a Secretaria de Educação esclarece que a definição do transporte ocorrerá em momento posterior
Por: Andre EberhardtFonte: ASCOM Derrubadas
09/02/2026 às 07h33
A Prefeitura de Derrubadas informa que o transporte escolar da rede municipal de ensino ocorrerá normalmente a partir desta segunda-feira, mantendo, em sua maioria, os mesmos roteiros e itinerários do ano anterior.
O alinhamento foi definido em reunião realizada na sexta-feira, 6, na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, com a presença do prefeito Miro Mulbeier, da secretária Cristiane Führ, equipe técnica e motoristas, com foco na organização dos trajetos e horários para o início do ano letivo.
Os veículos sairão da sede do município a partir das 6h10, realizando o recolhimento dos alunos e o transporte até as escolas municipais. Em relação à escola estadual, a Secretaria de Educação esclarece que a definição do transporte ocorrerá em momento posterior, em razão do calendário diferenciado da instituição, e será comunicada assim que finalizada.
