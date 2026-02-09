Terça, 10 de Fevereiro de 2026
Pedro Ortaça recebe alta hospitalar após ter perna amputada e segue recuperação em casa

O artista, de 83 anos, passou por uma cirurgia de amputação da perna direita na última quinta-feira (5), após permanecer quatro dias internado no Hospital de Clínicas de Ijuí.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província Com informações do portal Clic Camaquã
09/02/2026 às 07h19
(Foto: Programa Fogo de Chão)

O cantor e compositor Pedro Ortaça, um dos principais nomes da música nativista e missioneira do Rio Grande do Sul, recebeu alta hospitalar no sábado (7) e já está em casa, onde continua o processo de recuperação. O artista, de 83 anos, passou por uma cirurgia de amputação da perna direita na última quinta-feira (5), após permanecer quatro dias internado no Hospital de Clínicas de Ijuí.

De acordo com informações da família, o pós-operatório apresenta evolução positiva, e Pedro Ortaça segue sendo acompanhado por equipe médica. Segundo o filho do músico, Gabriel Ortaça, o procedimento cirúrgico foi necessário devido à ausência de circulação sanguínea nas veias periféricas, situação que exigiu a intervenção como forma de preservar a saúde do cantor.

— Ele não tinha mais circulação nas veias periféricas. Em razão da idade, era uma cirurgia de alto risco, mas necessária — explicou Gabriel.

Ainda conforme o filho, apesar do momento delicado, Pedro Ortaça reagiu bem à cirurgia e mantém o ânimo e a força emocional durante a recuperação. A família reside há cerca de um ano em Ijuí justamente para facilitar o tratamento de problemas vasculares e do diabetes enfrentados pelo artista.

Em 2021, o compositor já havia passado por uma safenectomia, procedimento de retirada da veia safena, realizado em Porto Alegre. Desde então, os cuidados com a saúde se tornaram mais intensos.

Mesmo diante das dificuldades, a família ressalta a resiliência que sempre marcou a trajetória do missioneiro. Gabriel recordou, inclusive, um verso de uma música composta pelo pai em parceria com Vaine Darde, que resume bem esse momento:

“Se a vida numa manobra passa por cima de mim, é do pedaço que sobra que eu recomeço do fim.”

A frase reflete a força e a determinação de Pedro Ortaça, que segue enfrentando mais um desafio com coragem.

