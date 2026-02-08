Segunda, 09 de Fevereiro de 2026
18°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Carnaval requer prevenção de acidentes com rede elétrica, diz Abradee

Contato com fios e instalações irregulares podem provocar mortes

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
08/02/2026 às 12h28
Carnaval requer prevenção de acidentes com rede elétrica, diz Abradee
© José Cruz/Agência Brasil

Período de relaxamento e comemoração, o Carnaval requer atenção à prevenção de acidentes com a rede elétrica, alerta o presidente da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee), Marcos Madureira, em entrevista à Agência Brasil .

A Abradee destaca que, no primeiro trimestre do ano passado, foram registrados 176 acidentes envolvendo a rede no país, e o carnaval é um período em que pode haver descuido e aumento dos riscos de incidentes desse tipo.

Entre os acidentes registrados entre janeiro e março de 2025 no país, 65 resultaram em mortes. No mesmo período de 2024, foram 177 acidentes, com 81 mortes.

Madureira avaliou que a queda do número de mortes observada na comparação entre o primeiro trimestre de 2025 e o de 2024 é um bom sinal, “mas não é um sinal de satisfação. Ainda há acidentes fatais. A gente tem que buscar acidente zero”, concluiu.

Fatores de risco

De acordo com o presidente da Abradee, os dados reforçam a necessidade de ações contínuas de prevenção e conscientização das pessoas, especialmente em períodos de festas populares, chuvas de verão e atividades informais em áreas urbanas.

Entre os fatores de risco estão o contato de serpentinas metálicas com fios, ligações clandestinas e a proximidade de estruturas metálicas da rede elétrica , que ampliam de forma significativa o risco de choques, curtos-circuitos, incêndio e acidentes fatais.

No caso das serpentinas metálicas, Marcos Madureira lembrou que elas conduzem energia elétrica e, ao terem contato com a rede elétrica, podem estabelecer um elemento de conexão entre as pessoas que estão lançando, aquelas que se encontram próximas do local e a rede elétrica.

“São cuidados importantes que se tem que ter para garantir segurança”.

Na instalação de arquibancadas, estruturas de apoio ou de barracas, por exemplo, Madureira disse que as distribuidoras devem ser procuradas para fazer as conexões da forma correta. Fios desencapados, partidos ou não aterrados de forma conveniente podem oferecer riscos às pessoas.

“As distribuidoras disponibilizam equipes exatamente para que essas conexões sejam feitas de forma adequada. Muitas vezes, as pessoas fazem gambiarras que colocam em risco a população”.

Em relação a carros alegóricos e trios elétricos, que tendem a ser cada vez mais altos, a preocupação é que não se aproximem da rede elétrica. Nesse caso, Marcos Madureira indicou a necessidade de ser feito um trabalho prévio junto ao Corpo de Bombeiros e à distribuidora.

“Isso é fundamental, porque permite que a rede possa ser elevada, criando condições de segurança para a passagem dos veículos, dentro do limite de altura pré estabelecido”.

Outro ponto relevante, acrescenta, é o trânsito inadequado do público em carros onde ficam os músicos que embalam as festas, o que aumenta os riscos.

“Brincar o Carnaval com segurança é manter distância dos fios e sempre contar com a orientação técnica das distribuidoras”.

Campanha

No próximo mês de junho, a Abradee lançará a Campanha Nacional de Segurança com a Rede Elétrica, que ocorre todo ano.

A iniciativa tem como objetivo ampliar o alcance das informações preventivas, orientar a população sobre comportamentos seguros e reforçar que a convivência com a energia elétrica exige atenção permanente.

Durante o lançamento da campanha, a entidade divulgará dados consolidados sobre acidentes com a rede elétrica referentes ao ano de 2025.

“Nós procuramos identificar quais são os principais acidentes com a população e fazer com que a campanha tenha foco sobre essas causas”.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 9 horas

Senador Jader Barbalho tem alta hospitalar depois de 4 dias internado

Parlamentar teve um episódio de mal-estar, com quadro de desidratação

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Há 10 horas

Defesa Civil de SP retoma gabinete de crise após previsão de chuvas

Foram registrados alagamentos e deslizamentos em várias cidades

 -
Fazenda Há 16 horas

Boletim do governo do Estado aponta que indústria de transformação do RS fechou 2025 com alta de 1,4% no volume de vendas

A indústria de transformação do Rio Grande do Sul teve um crescimento de 1,4% no volume de vendas (quantidade de produtos comercializados) em 2025,...

 -
Planejamento Há 16 horas

Obras para revitalização do Estaleiro Naval de Triunfo estão na Agenda Celic da semana

A contratação de uma empresa especializada em serviços de engenharia para confecção de projetos para a revitalização do Estaleiro Naval de Triunfo,...
Geral Há 1 dia

Justiça decreta prisão de suspeito de matar professora em Porto Velho

Crime aconteceu dentro da sala de aula na Faculdade Metropolitana

Tenente Portela, RS
18°
Tempo limpo
Mín. 18° Máx. 35°
18° Sensação
1.13 km/h Vento
83% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h14 Nascer do sol
19h24 Pôr do sol
Terça
35° 18°
Quarta
30° 19°
Quinta
34° 18°
Sexta
35° 19°
Sábado
31° 19°
Últimas notícias
Internacional Há 3 horas

Socialista Antônio Seguro é eleito presidente de Portugal
Geral Há 9 horas

Senador Jader Barbalho tem alta hospitalar depois de 4 dias internado
Geral Há 10 horas

Defesa Civil de SP retoma gabinete de crise após previsão de chuvas
Economia Há 10 horas

Move Brasil já liberou quase R$ 2 bilhões em um mês
Esportes Há 12 horas

Bad Bunny, vencedor do Grammy e crítico de Trump, canta no Super Bowl

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,22 0,00%
Euro
R$ 6,16 -0,07%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 391,435,01 +0,70%
Ibovespa
182,949,78 pts 0.45%
Mega-Sena
Concurso 2970 (07/02/26)
22
32
37
41
42
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6948 (07/02/26)
03
21
32
46
57
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3608 (07/02/26)
02
05
06
08
09
11
14
16
17
18
19
20
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2885 (06/02/26)
00
10
13
14
18
27
32
42
43
44
49
52
55
60
61
69
73
76
81
82
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2922 (06/02/26)
18
33
34
35
39
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias