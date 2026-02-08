Segunda, 09 de Fevereiro de 2026
Obras para revitalização do Estaleiro Naval de Triunfo estão na Agenda Celic da semana

A contratação de uma empresa especializada em serviços de engenharia para confecção de projetos para a revitalização do Estaleiro Naval de Triunfo,...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
08/02/2026 às 11h16
A contratação de uma empresa especializada em serviços de engenharia para confecção de projetos para a revitalização do Estaleiro Naval de Triunfo, na região Carbonífera, é uma das 15 licitações previstas na Agenda Celic, organizada pela Central de Licitações (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), para o período de 9 a 13 de fevereiro.

Solicitado pela Secretaria de Logística e Transportes (Selt), o termo de referência ajustado prevê serviços de demolição, construções nos galpões 1 e 2 e reformas na mecânica, rampa de lavagem, setor administrativo, sanitários, guardas, guaritas e refeitório. O valor total da contratação é estimado em R$ 287 mil. O certame será realizado por meio de concorrência eletrônica às 9h30 de quarta-feira (11/2). A empresa vencedora será a que oferecer o menor preço.

No mesmo dia e horário, será realizado processo licitatório para contratar empresa especializada para prestação de serviços de apoio administrativo e de limpeza nas unidades do Tudo Fácil de Caxias do Sul, Lajeado, Passo Fundo, Santa Maria, Tramandaí, Pelotas e Rio Grande. Somadas, as unidades visam contratar 279 postos de trabalho.

O edital foi solicitado pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) e está dividido em dois lotes. O lote 1, que congrega as unidades de Caxias do Sul, Lajeado, Passo Fundo, Santa Maria e Tramandaí, tem valor de contratação estimado em R$ 1,4 milhão mensal e R$ 17,4 milhões anuais. Já o lote 2, que abrange Pelotas e Rio Grande, tem valor de contratação estimado em R$ 590 mil mensais e R$ 7 milhões anuais. O processo ocorre por meio de pregão eletrônico e a empresa vencedora será a que oferecer o menor preço global por mês.

A Agenda Celic prevê, ainda, aquisição de materiais médico-hospitalares, veículos e serviços de atenção domiciliar, entre outros. Os certames são realizados com o objetivo de atender a requisições de diversos órgãos e secretarias do governo estadual. Podem participar dos processos as empresas devidamente credenciadas no Portal do Fornecedor RS .

Agenda Celic

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado aos profissionais de imprensa e à sociedade.

Texto: Felipe Michalski/Ascom SPGG
Edição: Secom

