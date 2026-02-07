Segunda, 09 de Fevereiro de 2026
Tenente Portela, RS
Rio, Minas e São Paulo têm alerta de “grande perigo” para chuvas

Há riscos de alagamentos e deslizamentos de encostas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
07/02/2026 às 12h42
Rio, Minas e São Paulo têm alerta de “grande perigo” para chuvas
© Paulo Pinto/Agência Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu hoje (7) alertas de grande perigo para chuvas intensas nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Tanto neste sábado como no domingo (8), há riscos de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas.

As principais áreas afetadas devem ser o Sul/Sudoeste de Minas, Sul do estado do Rio, Vale do Paraíba Paulista, regiões metropolitanas do Rio e de São Paulo e Zona da Mata. São esperados acumulados superiores a 60 milímetros por hora ou acima de 100 milímetros por dia.

São, no total, 123 municípios listados no alerta vermelho de “grande perigo”. Entre eles, a capital carioca, Angra dos Reis, Volta Redonda e Vassouras no estado do Rio; Campos do Jordão, Aparecida e Ubatuba no estado de São Paulo; Wenceslau Braz, Gonçalves e São Lourenço, em Minas Gerais.

A Meteorologia tem orientações para quem mora nesses locais:

. desligar aparelhos elétricos, quadro geral de energia;

. observar alteração nas encostas;

. permanecer em local abrigado;

. em caso de inundação ou similar, proteger pertences da água envoltos em sacos plásticos;

. obter mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Outras alertas

Para regiões do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, a Meteorologia emitiu alerta laranja, classificado como perigo. São faixas que incluem parte do Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás.

Entre os municípios, figuram Manaus e Presidente Figueiredo (AM), Timon e Caxias (MA), Cametá e Altamira (PA), Teresina e Picos (PI), Araguaína (TO), Ponta Porã (MS), Nobres (MT) e Uruaçu (GO).

A previsão é de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, e ventos intensos de 60 a 100 km/h. Há riscos de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Nestes caso, o Inmet orienta:

. em caso de rajadas de vento, não se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

. desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia;

. obter mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 9 horas

Senador Jader Barbalho tem alta hospitalar depois de 4 dias internado

Parlamentar teve um episódio de mal-estar, com quadro de desidratação

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Há 10 horas

Defesa Civil de SP retoma gabinete de crise após previsão de chuvas

Foram registrados alagamentos e deslizamentos em várias cidades

 © José Cruz/Agência Brasil
Geral Há 15 horas

Carnaval requer prevenção de acidentes com rede elétrica, diz Abradee

Contato com fios e instalações irregulares podem provocar mortes

 -
Fazenda Há 16 horas

Boletim do governo do Estado aponta que indústria de transformação do RS fechou 2025 com alta de 1,4% no volume de vendas

A indústria de transformação do Rio Grande do Sul teve um crescimento de 1,4% no volume de vendas (quantidade de produtos comercializados) em 2025,...

 -
Planejamento Há 16 horas

Obras para revitalização do Estaleiro Naval de Triunfo estão na Agenda Celic da semana

A contratação de uma empresa especializada em serviços de engenharia para confecção de projetos para a revitalização do Estaleiro Naval de Triunfo,...

Internacional Há 3 horas

Socialista Antônio Seguro é eleito presidente de Portugal
Geral Há 9 horas

Senador Jader Barbalho tem alta hospitalar depois de 4 dias internado
Geral Há 10 horas

Defesa Civil de SP retoma gabinete de crise após previsão de chuvas
Economia Há 10 horas

Move Brasil já liberou quase R$ 2 bilhões em um mês
Esportes Há 12 horas

Bad Bunny, vencedor do Grammy e crítico de Trump, canta no Super Bowl

Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Dólar
R$ 5,22 0,00%
Euro
R$ 6,16 -0,07%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 391,435,01 +0,70%
Ibovespa
182,949,78 pts 0.45%
Concurso 2970 (07/02/26)
22
32
37
41
42
59
Ver detalhes
Concurso 6948 (07/02/26)
03
21
32
46
57
Ver detalhes
Concurso 3608 (07/02/26)
02
05
06
08
09
11
14
16
17
18
19
20
22
23
25
Ver detalhes
Concurso 2885 (06/02/26)
00
10
13
14
18
27
32
42
43
44
49
52
55
60
61
69
73
76
81
82
Ver detalhes
Concurso 2922 (06/02/26)
18
33
34
35
39
45
Ver detalhes
