Segunda, 09 de Fevereiro de 2026
18°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Preço médio da cesta de alimentos cai em janeiro no Rio Grande do Sul

O Preço da Cesta de Alimentos (PCA-RE) no Rio Grande do Sul, calculado pelo governo do Estado a partir dos dados das notas fiscais eletrônicas, reg...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
07/02/2026 às 10h17
Preço médio da cesta de alimentos cai em janeiro no Rio Grande do Sul
-

O Preço da Cesta de Alimentos (PCA-RE) no Rio Grande do Sul, calculado pelo governo do Estado a partir dos dados das notas fiscais eletrônicas, registrou em janeiro uma queda de 0,48% em relação ao mês anterior. O custo da cesta, composta pelos 80 itens mais consumidos pelos gaúchos, caiu para R$ 289,83. No acumulado dos últimos 12 meses, o índice caiu 1,54%.

O maior recuo de janeiro foi observado na região do Vale do Caí, que abrange municípios como Montenegro e São Sebastião do Caí. Nesta localidade, o preço médio da cesta caiu para R$ 291,70, uma queda de 1,39% em relação a dezembro de 2025. Mesmo com o recuo, o valor permanece acima da média do Estado. O segundo maior recuo ocorreu no Norte, com retração de 1,19%, fechando janeiro em R$ 285,54. A maior alta foi registrada na região do Rio da Várzea, que inclui municípios como Palmeira das Missões e Sarandi, onde a cesta subiu 1,83% e alcançou R$ 302,54.

Impactado pela alta temporada, o Litoral ostentou a cesta mais cara do Estado em janeiro, superando a região das Hortênsias pela primeira vez na série histórica. O preço médio chegou a R$ 313,15, cerca de 8% acima da média do RS. Em relação a novembro, o custo da cesta teve um salto de 7%. A cesta mais barata é encontrada no Jacuí Centro, onde custou R$ 273,62 no último mês. A diferença regional entre o maior e menor preço regional é de 14,4%.

Os dados estão publicados no Boletim de Preços Dinâmicos e disponíveis no Painel de Preços Dinâmicos. Elaborado pela Secretaria da Fazenda (Sefaz), por meio da Receita Estadual, o material acompanha a variação de preço no varejo dos 80 itens de consumo mais presentes na mesa dos gaúchos, com base na Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Impacto na baixa renda

Entre os consumidores, a queda de preço médio da cesta de alimentos beneficiou famílias de todas as faixas de renda, mas principalmente as mais pobres. Conforme o Índice de Inflação por Faixa de Renda, indicador exclusivo levantado pela Sefaz, domicílios com rendimento de até dois salários mínimos observaram uma deflação de 3,56% nos últimos 12 meses. A segunda faixa de renda com maior redução foi a entre dois e três salários mínimos, cuja deflação atingiu 3,35% no período.

A diferença inflacionária entre os estratos de renda ocorre pela distinção do hábito de consumo. Alimentos consumidos com mais frequência por famílias de baixa renda - como arroz, feijão e ovo - tiveram quedas de preço mais expressivas e passaram a pressionar menos seus orçamentos. Em janeiro, houve queda em todas as faixas de renda analisadas, que vão de dois a 25 salários mínimos.

Ovo e frango mais baratos

Entre os 12 grupos analisados, o de aves e ovos teve a maior queda no preço médio em janeiro, com recuo de 8,36% frente ao mês anterior. A retração foi puxada pelo ovo de galinha, que caiu 12,7%, sendo vendido a uma média de R$ 8,72 o quilo nos supermercados. A coxa de frango também segue em queda, custando em média R$ 8,99 o quilo - declínio de 9,6% no mês.

O grupo de óleos e gorduras também teve forte recuo em janeiro, com queda de 6,34% no preço médio. A redução foi impulsionada pelo óleo de soja, que passou a custar em média R$ 7,70 o litro, valor 12,4% menor do que em dezembro de 2025.

A maior alta foi registrada no grupo das hortaliças, que subiram 2,2%. O “vilão” do mês foi o chuchu, que teve aumento de 100% e passou a ser encontrado a um preço médio de R$ 7,99 o quilo. Brócolis e repolho aparecem na sequência, com crescimento de 25% e 16,6%, respectivamente.

Texto: Rodrigo Azevedo/Ascom Sefaz
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 9 horas

Senador Jader Barbalho tem alta hospitalar depois de 4 dias internado

Parlamentar teve um episódio de mal-estar, com quadro de desidratação

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Há 10 horas

Defesa Civil de SP retoma gabinete de crise após previsão de chuvas

Foram registrados alagamentos e deslizamentos em várias cidades

 © José Cruz/Agência Brasil
Geral Há 15 horas

Carnaval requer prevenção de acidentes com rede elétrica, diz Abradee

Contato com fios e instalações irregulares podem provocar mortes

 -
Fazenda Há 16 horas

Boletim do governo do Estado aponta que indústria de transformação do RS fechou 2025 com alta de 1,4% no volume de vendas

A indústria de transformação do Rio Grande do Sul teve um crescimento de 1,4% no volume de vendas (quantidade de produtos comercializados) em 2025,...

 -
Planejamento Há 16 horas

Obras para revitalização do Estaleiro Naval de Triunfo estão na Agenda Celic da semana

A contratação de uma empresa especializada em serviços de engenharia para confecção de projetos para a revitalização do Estaleiro Naval de Triunfo,...

Tenente Portela, RS
18°
Tempo limpo
Mín. 18° Máx. 35°
18° Sensação
1.13 km/h Vento
83% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h14 Nascer do sol
19h24 Pôr do sol
Terça
35° 18°
Quarta
30° 19°
Quinta
34° 18°
Sexta
35° 19°
Sábado
31° 19°
Últimas notícias
Internacional Há 3 horas

Socialista Antônio Seguro é eleito presidente de Portugal
Geral Há 9 horas

Senador Jader Barbalho tem alta hospitalar depois de 4 dias internado
Geral Há 10 horas

Defesa Civil de SP retoma gabinete de crise após previsão de chuvas
Economia Há 10 horas

Move Brasil já liberou quase R$ 2 bilhões em um mês
Esportes Há 12 horas

Bad Bunny, vencedor do Grammy e crítico de Trump, canta no Super Bowl

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,22 0,00%
Euro
R$ 6,16 -0,07%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 391,435,01 +0,70%
Ibovespa
182,949,78 pts 0.45%
Mega-Sena
Concurso 2970 (07/02/26)
22
32
37
41
42
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6948 (07/02/26)
03
21
32
46
57
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3608 (07/02/26)
02
05
06
08
09
11
14
16
17
18
19
20
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2885 (06/02/26)
00
10
13
14
18
27
32
42
43
44
49
52
55
60
61
69
73
76
81
82
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2922 (06/02/26)
18
33
34
35
39
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias