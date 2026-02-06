Governador Eduardo Leite vistoria obras na Escola Assis Brasil, em Pelotas

Em sua passagem por Pelotas, nesta sexta-feira (6/2), o governador Eduardo Leite esteve no Instituto de Educação Assis Brasil para vistoriar as obras de recuperação geral da instituição. Estão sendo aplicados R$ 8,5 milhões do Estado nas obras da escola, entre intervenções concluídas e em andamento. A escola sediará, em 18 de fevereiro, a cerimônia de abertura do ano letivo da Rede Estadual de Ensino.

O Assis Brasil está passando por uma completa revitalização desde junho de 2024. Antes, o cenário dos prédios era de degradação. Agora, a infraestrutura está sendo restaurada e a pintura, que segue o modelo do Escola+, mostra que o colégio ganhou nova vida.

O governador percorreu todos os espaços da instituição ao lado da equipe diretiva, e enfatizou as mudanças que estão ocorrendo no local e em todas as regiões do Rio Grande do Sul. “A escola Assis Brasil é um símbolo da educação pública em Pelotas e está se transformando, com muito mais vida e uma estrutura condizente com o que queremos para os gaúchos. Em Pelotas, ao todo, 13 escolas estaduais estão em obras, com R$ 23 milhões investidos. São obras robustas, assim como as que ocorrem em escolas por todas as regiões para trazer a educação gaúcha de volta ao patamar do qual nunca deveria ter saído”

Intervenções na instituição incluem revitalização completa, substituição de janelas e recuperação do ginásio -Foto: Vitor Rosa/Secom

A recuperação da escola Assis Brasil compreende quatro frentes de trabalho. As duas primeiras, que contemplaram a manutenção da cobertura do prédio principal e melhorias nas paredes, na impermeabilização dos pisos e nas pinturas, entre outros serviços, já estão prontas. Para elas, o Estado destinou R$ 1,5 milhão.

Atualmente, R$ 7 milhões viabilizam melhorias complementares às intervenções anteriores, além da substituição de janelas, de portas e de vidros e da recuperação do telhado do ginásio. A previsão é de que essa fase seja finalizada no primeiro semestre deste ano.

Desde 2023, no início da atual gestão, o Governo do Rio Grande do Sul aplicou R$ 23,4 milhões em 13 escolas estaduais em Pelotas, entre melhorias entregues e sendo realizadas. Desse total, R$ 4,6 milhões foram destinados a serviços já finalizados em sete instituições e R$ 18,8 milhões para os em andamento em dez escolas. No Estado, no mesmo período, o investimento para obras concluídas e em curso chegou a R$ 612,7 milhões em 629 unidades de ensino.